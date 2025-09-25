40 फीसदी मतदाताओं का सत्यापन पूरा, 50 फीसदी नामों का नहीं हुआ मिलान, रिपोर्ट आने में हफ्ता भर लग सकता है

दरअसल 22 साल बाद चुनाव आयोग मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कर रहा है। इस गहन पुनरीक्षण में किसी गलत मतदाता का नाम तो नहीं जुड़ गया है और उसका वोट कई जगह तो नहीं है। इनकी पहचान की जाएगी। 2003 के बाद जितने भी मतदाता जुड़े हैं, उन्हें अपनी नागरिकता की जानकारी देनी होगी। यदि वह नहीं दे पाता है तो सूची से नाम हटा जाएगा। 2003 में जिले की छह विधानसभा में 10 लाख 27 हजार 255 मतदाता थे, लेकिन 2025 में मतदाताओं की संख्या 16 लाख 44 हजार 114 हो गई है। 6 लाख 16 हजार 859 नए मतदाता जुड़े हैं। पत्रिका ने बीएलओ से चर्चा की तो बताया कि एक बूथ के मतदाता 5 बूथ में बंट गए हैं। इस कारण मतदाता को पहचानने में दिक्कत आ रही है। नाम का मिलान नहीं हो रहा है। मैपिंग के लिए समय भी ज्यादा नहीं दिया है। एक महीने का काम तीन दिन में कराया जा रहा है। उप निर्वाचन अधिकारी भूमिजा सक्सेना कहना है कि ऑनलाइन फीडिंग का काम चल रहा है।