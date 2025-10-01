दशहरे की तैयारियां लगभग पूरी, 70 फीट रावण के पुतले का होगा दहन

अलवर. शहर के दशहरा मैदान में दशहरा के अवसर पर होने वाले रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। बुधवार को एडीएम बीना महावर, सीओ सिटी अंगद शर्मा, नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका, शिवाजी पार्क थानाधिकारी विनोद सांवरिया सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और दशहरा कमेटी के सदस्यों से फीडबैक लिया। पुरुषार्थी समाज जिला अलवर के जिलाध्यक्ष कुलदीप कालरा ने बताया कि 2 अक्टूबर को मनाए जाने वाले दशहरे की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इस बार रावण 70 फीट, कुंभकरण 60 व मेघनाद का 55 फीट के पुतले तैयार किए गए है। पिछले साल के मुकाबले इस साल रावण के पुतले की ऊंचाई 5 फीट कम की गई है। डीग के कारीगरों ने इस बार 20 दिन में रावण के पुतले तैयार किए है। दशहरा मैदान पर आकर्षक रंगीन आतिशबाजी गाजियाबाद के कलाकारों की ओर से की जाएगी। अध्यक्ष कालरा ने बताया कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन राज्यमंत्री संजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, रामगढ़ विधायक सुखवंत ङ्क्षसह व पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा आदि भी शामिल होंगे।