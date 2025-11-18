लोगों की साँसो में घुल रही धूल, जिम्मेदारों को नहीं परवाह

झालावाड़कालीसिंध थर्मल से निकलने वाली राख इन दिनों पर्यावरण के साथ आमजन को भी नुकसान पहुंचा रही है। लापरवाही के कारण कई दिनों से सड़क पर ही राख फैल रही है। इसकी शिकायत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को भी की जा चुकी है। , लेकिन इसके बाद भी इस पर रोक नहीं लग पाई। थर्मल से प्रतिदिन करीब 4 हजार मीट्रिक टन फ्लाइ ऐश निकलती है। जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कालीसिंध थर्मल से लेकर कपास्या कुआं तक पूरे रोड पर राख फैल रही है। इसके अलावा झालरापाटन और झालावाड़ में भी गीली राख में कई बाइक सवार फिसल कर चोटिल हो रहे हैं, वहीं सूखने के बाद यह राख वाहन चालकों की आंखों में जा रही है। दिनभर राख के गुब्बार उडऩे से वाहन चालकों को सड़क पर कुछ नजर नहीं आता। पत्रिका टीम ने रविवार को इस रोड का निरीक्षण किया तो ओवरलोड डंपर रोड पर मुफ्त की राख बिखेरते नजर आए। इनपर ऊपर तिरपाल भी ढके हुए नहीं थे।