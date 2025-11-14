हर स्कूल में ई-अटेंडेंस अनिवार्य, आश्रम-छात्रावास होंगे विशेष निगरानी में, महाराज बाड़े के लिए ट्रेफिक प्लान लागू करने के लिए भी कहा

A review meeting was held regarding the implementation of the directives of the Commissioner-Collector Conference, and strict instructions were given to the officials.
संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने ग्वालियर संभाग के प्रत्येक जिले में सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं के संचालन के लिए बैठक ली। स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देशित करते हुए खत्री ने कहा कि हर शिक्षक ई-अटेंडेंस ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करे। जो शिक्षक इसका पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। संभाग के सभी जिलों में आश्रम, छात्रावास और शालाओं का अभियान चलाकर निरीक्षण किया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष ध्यान दें और निरीक्षण रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। साथ ही - महाराज बाड़ा क्षेत्र के बाजारों के लिए विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने के लिए कहा।
गुरुवार को आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने कमिश्नर-कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों पर अमल की समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर कुमार सत्यम, जिला पंचायत सीईओ सोजान सिंह रावत, वनमंडलाधिकारी अंकित पाण्डेय समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
पराली जलाने की प्रवृत्ति पर सख्ती, हेपीसीडर का उपयोग बढ़ाएं
आयुक्त खत्री ने निर्देश दिए कि पराली जलाने की प्रवृत्ति को तत्काल रोका जाए। किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जागरूक करें और हेपीसीडर जैसी मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग कराएं। उन्होंने सभी जिलों से हेपीसीडर की उपलब्धता, उपयोग और पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है।
-सरकार की मंशा के अनुरूप आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विकासखंड में कम से कम 100 किसान चिन्हित कर प्राकृतिक व जैविक खेती शुरू कराई जाए। किसानों को प्रशिक्षण देकर बाजार में उनकी उपज के प्रदर्शन हेतु स्टॉल लगाए जाएं, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिले।
बैठक में दिए गए अन्य प्रमुख निर्देश
-एनआरसी की क्षमताओं का पूरा उपयोग किया जाए।
- अति कम वजन के बच्चों को अभियान चलाकर एनआरसी में भर्ती कराएं।
- जिला विकास एवं सलाहकार समितियों की बैठकें नियमित रूप से हों।
- सकरी बस्तियों के मार्गों से अवरोध हटाकर आपात स्थिति के लिए रास्ते सुगम बनाएं।
- सभी अधिकारी मिशन कर्मयोगी के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण लें।
- ग्वालियर मेले में विभाग प्रभावी प्रदर्शनियां लगाएं।
-औद्योगिक निवेश हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेजी से पूरी करें।
-दुग्ध संघ की पुरानी समितियों को सक्रिय करें और नई समितियां गठित करें।
- भवन निर्माण में एयर क्वालिटी से संबंधित शर्तों का पालन सुनिश्चित करें।
