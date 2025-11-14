हर स्कूल में ई-अटेंडेंस अनिवार्य, आश्रम-छात्रावास होंगे विशेष निगरानी में, महाराज बाड़े के लिए ट्रेफिक प्लान लागू करने के लिए भी कहा

संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने ग्वालियर संभाग के प्रत्येक जिले में सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं के संचालन के लिए बैठक ली। स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देशित करते हुए खत्री ने कहा कि हर शिक्षक ई-अटेंडेंस ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करे। जो शिक्षक इसका पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। संभाग के सभी जिलों में आश्रम, छात्रावास और शालाओं का अभियान चलाकर निरीक्षण किया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष ध्यान दें और निरीक्षण रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। साथ ही - महाराज बाड़ा क्षेत्र के बाजारों के लिए विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने के लिए कहा।