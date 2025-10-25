गृहमंत्री अमित शाह से मिले ईको भारत संस्थापक सम्पत सारस्वत बामनवाली

जगदलपुर. गृहमंत्री अमित शाह के जन्मदिन के अवसर पर ईको भारत संस्थापक तथा प्रसार भारती समीक्षक संपत सारस्वत बामनवाली ने उनके अहमदाबाद निवास पर जाकर मुलाकात की। गृहमंत्री के 61वें जन्मदिन पर शुभकामनाओं के साथ साथ योगेंद्र शर्मा के सहयोग से राजस्थानी भाषा का वृहद ग्रन्थ "सिरी रामचरित सुधा सिंधु -मायड़ भासा री रामचरित माला" जिसके रचनाकार स्व पंडित रामजीलाल जी शर्मा (राजगढ -चुरू) है 35 वर्ष पूर्व यह ग्रन्थ हमें हमारी राजस्थानी परिवेश, संस्कृति एवं मिट्टी की सुगंध से जोड़ता है यह विलक्षण रामकथा अत्यंत सरल भाव से लिखी गई आज देश के गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस महान ग्रंथ को भेंट देकर जन्मदिन की बधाई दी, चूंकि ये ग्रंथ राजस्थानी भाषा में है तो गृहमंत्री से राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के प्रयासरत बंधुओं के संघर्ष से भी परिचित करवाते हुए राजस्थानी भाषा को मान्यता देने पर जोर दिया और जन्मदिन की बधाई प्रदान की।
इस दौरान दोनों के बीच सडक़ सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। संपत सारस्वत बामनवाली ने सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सडक़ सुरक्षा के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने और समुदाय को शामिल करने की आवश्यकता है।
अमित शाह ने भी सडक़ सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से सुना और आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इस मुलाकात के बाद दोनों ने सडक़ सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त पहल शुरू करने की घोषणा की।
इस पहल के तहत सडक़ सुरक्षा पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस मुलाकात से सडक़ सुरक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है।
मुलाकात में साथ में बीकानेर से गोचर भूमि के संरक्षण लिए संघर्षरत नवदीप बीकानेरी, टन्नू आचार्य, नवरत्न ओझा तथा साहिल कलाल साथ रहे । आपको बता देवे कि बीकानेर में गोचर भूमि के अधिग्रहण को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसमें सभी गौसेवकों को स्थानीय नेताओं और सरकार के नुमाइंदों की चुप्पी काट खाए जा रही है इस हाल में बीकानेर से विशेष प्रतिनिधि मंडल के रूप में आकर देश के गृहमंत्री को हालातों से रूबरू करवाना कहीं ना कहीं इस मामले के समाधान की ओर लेकर जाएगा। सम्पत सारस्वत बामनवाली ने भरोसा दिलवाया है कि इस मुलाकात के आगामी दिनों में सकारात्मक रूप से परिणाम आने की संभावना है।
