गृहमंत्री अमित शाह से मिले ईको भारत संस्थापक सम्पत सारस्वत बामनवाली

जगदलपुर. गृहमंत्री अमित शाह के जन्मदिन के अवसर पर ईको भारत संस्थापक तथा प्रसार भारती समीक्षक संपत सारस्वत बामनवाली ने उनके अहमदाबाद निवास पर जाकर मुलाकात की। गृहमंत्री के 61वें जन्मदिन पर शुभकामनाओं के साथ साथ योगेंद्र शर्मा के सहयोग से राजस्थानी भाषा का वृहद ग्रन्थ "सिरी रामचरित सुधा सिंधु -मायड़ भासा री रामचरित माला" जिसके रचनाकार स्व पंडित रामजीलाल जी शर्मा (राजगढ -चुरू) है 35 वर्ष पूर्व यह ग्रन्थ हमें हमारी राजस्थानी परिवेश, संस्कृति एवं मिट्टी की सुगंध से जोड़ता है यह विलक्षण रामकथा अत्यंत सरल भाव से लिखी गई आज देश के गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस महान ग्रंथ को भेंट देकर जन्मदिन की बधाई दी, चूंकि ये ग्रंथ राजस्थानी भाषा में है तो गृहमंत्री से राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के प्रयासरत बंधुओं के संघर्ष से भी परिचित करवाते हुए राजस्थानी भाषा को मान्यता देने पर जोर दिया और जन्मदिन की बधाई प्रदान की।