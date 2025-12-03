संपादकीय: बच्चों को स्मार्टफोन नहीं, स्मार्ट भविष्य की जरूरत



यह कहानी केवल अमरीका की ही नहीं है। स्मार्टफोन अब पेरेंटिंग का शॉर्टकट और स्टेटस सिंबल दोनों बन चुका है। बच्चों की जिद शांत करने से लेकर नवजात को खाना खिलाने तक हर काम में मोबाइल अब डिजिटल नैनी की भूमिका निभा रहा है। भारत में भी कई शोध सामने आ चुके हैं। एम्स के बाल मनोविज्ञान विभाग और देशभर के मेडिकल कॉलेजों द्वारा समय-समय पर हुए छोटे-बड़े अध्ययनों ने बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम के खतरों से आगाह किया है। वर्ष 2019 में एम्स की एक रिपोर्ट में सामने आया कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों के अत्यधिक मोबाइल देखने से न केवल उनकी बोलचाल की क्षमता प्रभावित होती है बल्कि मानसिक विकास भी अवरुद्ध होता है। भारतीय घरों में एक सामान्य दृश्य है- माता पिता या दादा-दादी बच्चे को चुप कराने के लिए फोन पकड़ाते हैं। बड़ों को लगता है कि यह आधुनिकता का हिस्सा है, जमाना बदल गया है। डॉक्टर बताते हैं कि 10-12 साल से कम उम्र में बच्चे का मस्तिष्क विकासमान अवस्था में होता है।