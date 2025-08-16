हड़ताल का असर: सूने पड़ी पड़ी सभी तहसीलें, सीमांकन, नामांतरण व बंटवारे के लिए भटक रहे आवेदक

दमोह. राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों की कार्यप्रणाली से जिले की जनता बेहद नाखुश है। जिले में 3000 से ज्यादा प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं। इनके निराकरण से लिए लोगों को तहसील कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं, इन दिनों तहसीलदार, नायब तहसीलदार व एसएलआर के हड़ताल पर जाने से जनता हैरान.परेशान हो रही है। सीमांकनए नामांतरण, बटांकन, जाति व जन्म प्रमाण आदि बनाए जाने के काम ठप पड़े हुए हैं। न्यायिक और गैर न्यायिक दो वर्गों के विभाजन के विरोध में 6 अगस्त से सभी अधिकारी अनिश्चितकालीनी हड़ताल पर हैं। ऐसे में जिले के तहसील कार्यालयों में कोई काम नहीं हो रहे हैं। जनता कार्यालयों के चक्कर काट रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। पत्रिका टीम ने इसी परेशानी के संबंध में दमोह, पथरिया, बटियागढ़, हटा व तेंदूखेड़ा तहसीलों की लाइव रिपोर्टिंग की। यहां हालात बेहद खराब मिले।