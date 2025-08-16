Patrika LogoSwitch to English

हड़ताल का असर: सूने पड़ी पड़ी सभी तहसीलें, सीमांकन, नामांतरण व बंटवारे के लिए भटक रहे आवेदक

-न्यायिक और गैर न्यायिक दो वर्गों के विभाजन के विरोध में 6 अगस्त से तहसीलदार, नायब तहसीलदार व एसएलआर हैं अनिश्चितकालीनी हड़ताल पर।. पत्रिका ने जिले की पांच तहसील कार्यालयों में की लाइव रिपोर्टिंग।

दमोह

Aakash Tiwari

Aug 16, 2025

आकाश तिवारी

दमोह. राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों की कार्यप्रणाली से जिले की जनता बेहद नाखुश है। जिले में 3000 से ज्यादा प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं। इनके निराकरण से लिए लोगों को तहसील कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं, इन दिनों तहसीलदार, नायब तहसीलदार व एसएलआर के हड़ताल पर जाने से जनता हैरान.परेशान हो रही है। सीमांकनए नामांतरण, बटांकन, जाति व जन्म प्रमाण आदि बनाए जाने के काम ठप पड़े हुए हैं। न्यायिक और गैर न्यायिक दो वर्गों के विभाजन के विरोध में 6 अगस्त से सभी अधिकारी अनिश्चितकालीनी हड़ताल पर हैं। ऐसे में जिले के तहसील कार्यालयों में कोई काम नहीं हो रहे हैं। जनता कार्यालयों के चक्कर काट रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। पत्रिका टीम ने इसी परेशानी के संबंध में दमोह, पथरिया, बटियागढ़, हटा व तेंदूखेड़ा तहसीलों की लाइव रिपोर्टिंग की। यहां हालात बेहद खराब मिले।

दमोह तहसील
समयरू दोपहर 11:30 बजे
सागर नाका क्षेत्र में संचालित दमयंतीनगर तहसील कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ था। परिसर में इक्का-दुक्का आवेदक ही मिले। बांसा क्षेत्र से आए राम प्रकाश अहिरवार ने बताया कि वह जाति प्रमाण पत्र के संबंध में आया थाए लेकिन कार्यालय में कोई अधिकारी नहीं मिले। बाबू ने दो बाद आने का बोला है। तहसीलदार व नायब तहसीलदार के कार्यालय में ताला जड़ा हुआ था।

फैक्ट फाइल: लंबित प्रकरण
386 भूमि सीमांकन के लंबित प्रकरण
269 नामांतरण
124 बंटवारा
कुल 779

बटियागढ़ तहसील

समयरू दोपहर 12:10 बजे

नगर के मध्य में संचालित तहसील कार्यालय में लोगों की भीड़ दिखी। यहां मौजूद रमेशए प्रीमतए किशन ने बताया कि वह सीमांकन के कार्य से तहसील आए थे। पर यहां पर तहसीलदार नहीं मिले। पूछने पर मालूम चला कि हड़ताल पर हैं। यहां भी अधिकारियों के चेंबर में ताले जड़े हुए थे।

फैक्ट फाइल: लंबित प्रकरण

97 भूमि सीमांकन के लंबित प्रकरण

126 नामांतरण

124 बंटवारा

कुल 347


तेंदूखेड़ा तहसील
समय: दोहपर 12. 20 बजे
इस क्षेत्र में खाद की परेशानी से किसान हैैं। यहां के तहसील कार्यालय में भी दोपहर के वक्त सन्नाटा पसरा मिला। तहसीलदार व नायब तहसीलदार हड़ताल पर थे। अंदर जाकर देखा तो लिपिक वर्ग के कर्मचारी मिलेए जिन्होंने बताया कि एक हफ्ते से यही स्थिति है। आवेदक भी कम आ रहे हैं।
फैक्ट फाइल: लंबित प्रकरण
00 भूमि सीमांकन के लंबित प्रकरण
92 नामांतरण
39 बंटवारा
कुल 131

पथरिया तहसील

समय: दोपहर 12.30 बजे

तहसील कार्यालय में हड़ताल का असर साफ दिखाई दिया। अफसरों के न होने से कार्यालय सूना पड़ा हुआ था। दो तीन आवेदक आए हुए थे। उनसे बात की तो उन्होंने नामांतरण न होने की परेशानी बताई। क्षेत्र के हरीराम अहिरवार ने बताया कि दो महीने पहले नामांतगरण के लिए आवेदन किया थाए लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है। अब बताया गया है कि तहसीलदार हड़ताल पर हैं। कम आएंगे नहीं पता।

85 भूमि सीमांकन के लंबित प्रकरण

206 नामांतरण

134 बंटवारा

कुल 425

हटा तहसील
समय: दोपहर १.३० बजे

यहां के तहसील कार्यालय में हड़ताल का असर साफ तौर दिखाई दिया। कार्यालय में इक्का दुक्का कर्मचारी ही नजर आए। तहसीलदार कक्ष में ताला लगा हुआ था। कार्यालय में हटा, मडिय़ादो, हिनोता, लुहारी गांव के लोग मिले, जिन्होंने नामांतरण, बटांकन न होने की परेशानी बताई। यहां आने के बाद मालूम चला कि हड़ताल अभी भी जारी है।

फैक्ट फाइल (लंबित प्रकरण)
१०५ भूमि सीमांकन के लंबित प्रकरण
२३५ नामांतरण
१०२ बंटवारा

कुल ४४२

