गोधरा में अमृत भारत स्टेशन विकास कार्य दिसंबर तक पूरा करने का प्रयास

गोधरा. वडोदरा. पंचमहाल के सांसद राजपालसिंह जादव ने वडोदरा के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके के साथ बुधवार को गोधरा स्टेशन का निरीक्षण किया।
सांसद जादव ने मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके एवं वरिष्ठ अधिकारियों को यह कार्य गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पूरा करने के निर्देश दिए। भडके ने माननीय सांसद को अवगत कराया कि अमृत भारत स्टेशन के तहत विकास का यह कार्य प्रगति पर है, संतोषजनक है और दिसंबर तक इसे पूरे करने का प्रयास है।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी की। बैठक में सांसद जादव, मोरवा हडफ से विधायक निमिषा सुथार, गोधरा एपीएमसी निदेशक मालवदीप सिंह राउलजी ने रेल संबंधी सुझाव साझा किए।
सांसद जादव ने गोधरा के पास रेल समपार फाटकों पर रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज के निर्माण में राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय से काम में तेजी लाने, गोधरा एवं डेरोल स्टेशन पर कोरोना काल से बंद स्टापेज को दोबारा शुरू करने, दिल्ली जाने के लिए गोधरा पर ट्रेन का स्टापेज देने तथा आणंद-गोधरा खंड का उपयोग करते हुए अहमदाबाद के लिए एक नई रेल सेवा शुरू करने का सुझाव दिया।
विधायक सुथार ने रतलाम मंडल के संत रोड स्टेशन पर वलसाड इंटरसिटी के स्टापेज की मांग की। मंडल रेल प्रबंधक भडके ने सांसद के निर्देशन के अनुसार गोधरा स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन के कार्य गुणवत्ता को ध्यान में रख जल्द पूरा करने की बात कही।
उन्होंने कहा गोधरा के आसपास रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज को राज्य सरकार के मार्ग व मकान विभाग तथा इरकाॅन से बात कर गति दी जाएगी। कोरोना काल से गोधरा एवं डेरोल पर निलंबित ट्रेन स्टापेज को फिर से शुरू करने के लिए प्रयत्न किया जाएगा।
