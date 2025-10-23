खेत में सोए बुजुर्ग की निर्मम हत्या, मची खलबली

श्रीगंगानगर. सूरतगढ़ थाना क्षेत्र के गांव भोजेवाला के समीप एक भयावह घटना में अज्ञात हमलावरों ने बुजुर्ग की धारदार हथियारों से वार कर हत्या कर दी है। यह घटना उस समय हुई जब जब बुजुर्ग व्यक्ति खेत में सो रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस के अनुसार,हमलावर दो गाड़ियों में सवार होकर आए थे, जिसमें कम से कम बारह से अधिक व्यक्ति शामिल थे। उन्होंने खेत में सो रहे बुजुर्ग पर हमला किया और फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। इस मामले में पुलिस ने अब तक कई संदिग्ध व्यक्तियों को राउंडअप किया है। प्रथम दृष्टया यह घटना आपसी रंजिश का परिणाम प्रतीत हो रही है, हालांकि पुलिस ने अभी विस्तृत जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया मेडिकल बोर्ड की देखरेख में जारी है ताकि मौत के सही कारण का पता चल सके। बता दें कि बुजुर्ग की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने क्षेत्र में मौजूद स्थानीय लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में भय का माहौल है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की तलाश जारी है और जल्द ही गिरोह का पर्दाफाश कर लिया जाएगा।