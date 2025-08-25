एलेक्टा: एडेप्टिव रेडिएशन थेरेपी लाने की अग्रणी पहल

जयपुर. भारत में हर वर्ष 1.4 मिलियन से अधिक नए कैंसर के मामले सामने आते हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा उन्नत अवस्था के कैंसर का होता है। फिर भी अत्याधुनिक रेडिएशन थेरेपी—जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने और ट्यूमर को सिकोड़ने के लिए उच्च-तीव्रता वाली एक्स-रे का उपयोग करती है। एलेक्टा, जो प्रिसीजन रेडिएशन थेरेपी के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है, इस स्थिति को बदलने के लिए प्रयासरत है। कंपनी ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञों को एडेप्टिव रेडिएशन थेरेपी (एआरटी) में प्रशिक्षित कर रही है, ताकि कैंसर रोगियों को अधिक सटीक और प्रभावी इलाज मिल सके। एडेप्टिव रेडिएशन थेरेपी (एआरटी) एक ऐसी तकनीक है, जिसमें चिकित्सक रोगी के उपचार के दौरान प्रतिदिन ली गई उच्च-गुणवत्ता वाली इमेजिंग के आधार पर उपचार योजना में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। यह अनुकूलन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ट्यूमर को सटीक रूप से निशाना बनाने में मदद करता है—भले ही उसका आकार, आकृति या स्थान आंतरिक शारीरिक परिवर्तनों (जैसे कुछ दिनों के दौरान मूत्राशय या आँतें भरी होना और अन्य दिनों में खाली होना) के कारण बदला हुआ नजर आए। इस तकनीक से ट्यूमर को और अधिक सटीक रूप से लक्ष्य बनाया जा सकता है, साथ ही आसपास के संवेदनशील अंगों को दी जाने वाली विकिरण की मात्रा घटाई जा सकती है। ऐसा होने से दुष्प्रभावों और विषाक्तता में कमी आती है और रोगी का उपचार सुरक्षित एवं प्रभावी होता है।

एआरटी की क्षमता, उपचार के परिणामों और रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर भारत जैसे देश में, जहाँ हर वर्ष 14 लाख से अधिक नए कैंसर मामलों का पता चलता है। कुल मामलों में से लगभग 30% सिर और गर्दन के कैंसर होते हैं, जबकि महिलाओं में स्तन और गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर सबसे आम प्रकार बने हुए हैं।