वन्यजीव संरक्षण के लिए मानव-वन्यजीव संघर्ष समाप्त करना जरूरी : सीएम

मंत्री ने बताया कि ड्यूटी के दौरान 62 वनकर्मियों की मौत हुई है। अवैध शिकार रोकने, वन्यजीवों से लडऩे और हाल के वर्षों में मानव-पशु संघर्ष को रोकने के अभियानों में हमारे कई कर्मचारियों की जान गई है। हर वर्ष लगभग 50 से 60 लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वन्यजीवों, खासकर हाथियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनके आवास सिकुड़ रहे हैं।