इएनटी सर्जन डॉ. ठक्कर को आइएमए डॉ ए के एन सिन्हा राष्ट्रीय पुरस्कार

राजकोट. शहर के कान-नाक-गला (इएनटी) सर्जन डॉ. हिमांशु ठक्कर को चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए आइएमए डॉ ए के एन सिन्हा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अहमदाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस-आइएमए नेटकॉन के तहत विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में यह सम्मान किया गया।

इस अवसर पर आइएमए के मुख्यालय के अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली, मानद सचिव डॉ. सरबरी दत्ता, निवर्तमान अध्यक्ष डॉ. आर. वी. अशोकन, नए अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार नायक मौजूद थे।

डॉ. ठक्कर ने इएनटी के क्षेत्र में और विशेष रूप से बच्चों एवं वयस्कों की श्वासनली तथा अन्ननली में फंसी वस्तुओं को एंडोस्कोपी से निकालने के जटिल एवं जीवन-रक्षक मामलों में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने अनेक जीवन-रक्षक शल्य क्रियाएं भी की हैं।