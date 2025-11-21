Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

एथेनॉल प्लांट की शुरुआत, हरित ऊर्जा और ग्रामीण समृद्धि की नई पहल

आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jagmohan Sharma

Nov 21, 2025

— आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी

जयपुर. तहसील गनोदा के ग्राम नगदाला, जिला बांसवाड़ा में प्रस्तावित 200 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एथेनॉल प्लांट के भूमि पूजन किया गया, जो अथाह पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना भारत सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति के अनुरूप पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने के लक्ष्य को सशक्त करेगी, जिससे देश की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, तथा किसानों को उनकी फसलों का औद्योगिक व वैल्यू-एडेड उपयोग सुनिश्चित होगा। यह प्लांट किसानों को मक्का, अनाज एवं अन्य कृषि-आधारित फसलें सीधे उद्योग में आपूर्ति करने का अवसर देगा, जिससे उनकी आय में स्थायी व नियमित बढ़ोतरी होगी, साथ ही बांसवाड़ा जिले में प्रत्यक्ष व परोक्ष मिलाकर सैकड़ों नए रोजगार सृजित होंगे। भूमि पूजन समारोह में जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय किसान, ग्रामीणजन व उद्योग जगत से जुड़े अनेक अतिथि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में कंपनी के निदेशक शुभम सौरभ, युधिष्ठिर पूनिया, आकाश पूनिया और विश्वजीत सिंह उपस्थित रहे, साथ ही वरिष्ठ सदस्यों भागीरथ पूनिया एवं दयाराम पूनिया की उपस्थिति भी रही। इस अवसर पर निदेशक शुभम सौरभ ने कहा कि यह संयंत्र केवल औद्योगिक निवेश नहीं, बल्कि किसानों, युवाओं और पर्यावरण—तीनों को जोड़ने वाले त्रिस्तरीय विकास मॉडल का प्रारंभ है, और हमारा लक्ष्य है कि बांसवाड़ा को एथेनॉल-आधारित हरित ऊर्जा जिले के रूप में राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित किया जाए। यह प्लांट पेट्रोल पर आयात निर्भरता कम करते हुए किसानों के लिए स्थायी वैकल्पिक बाज़ार तैयार करेगा। हर टन फसल अब सिर्फ मंडी में नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादन का आधार बनेगी।
निदेशक आकाश पूनिया ने बताया कि संयंत्र आधुनिकतम तकनीक से निर्मित होगा, जिसमें जल पुनर्चक्रण, प्रदूषण-नियंत्रण और शून्य-डिस्चार्ज पॉलिसी का पालन किया जाएगा, और स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण एवं रोजगार दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य केवल एक उत्पादन इकाई बनाना नहीं, बल्कि इस क्षेत्र में दीर्घकालिक औद्योगिक-कृषि समन्वय और ग्रामीण समृद्धि का मॉडल विकसित करना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Nov 2025 12:41 am

Published on:

21 Nov 2025 12:40 am

Hindi News / News Bulletin / एथेनॉल प्लांट की शुरुआत, हरित ऊर्जा और ग्रामीण समृद्धि की नई पहल

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

पाइपलाइन से पानी आने तक टैंकर से सांवल कॉलोनी के बाशिंदों की बुझेगी प्यास

जैसलमेर

बीएलओ के रूप में कार्यरत स्कूल के प्राचार्य का दिल का दौरा, निधन

अहमदाबाद

पोकरण में विद्युत नेटवर्क सुधार अभियान, कॉलोनियों में बढ़ी रोशनी

जैसलमेर

नेतृत्व सृजन प्रशिक्षण शिविर: पार्टी को मजबूत करने के लिए सिखाए जा रहे हैं नेतृत्व के गुर

अहमदाबाद

मोरबी : ट्रक-बाइक की टक्कर में दो युवकों ने गंवाई जान, एक घायल

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.