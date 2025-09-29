ईयू की ‘ड्रोन वॉल’ व यूक्रेन को 140 अरब यूरो का कर्ज देने की योजना

Jaipur first time Live drone patrolling (Photo-AI)
यूरोपीय संघ (ईयू) ने रूस से बढ़ते एयरस्पेस उल्लंघनों के बीच अपनी पूर्वी सुरक्षा पंक्ति को मजबूत करने के लिए ‘ड्रोन वॉल’ बनाने की योजना आगे बढ़ाई है। डेनमार्क, पोलैंड और रोमानिया में हालिया ड्रोन हमलों तथा एस्टोनिया की हवाई सीमा में रूसी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ के बाद यह मुद्दा शीर्ष प्राथमिकता पर आ गया है। ईयू रक्षा आयुक्त एंड्रियुस कुबिलियस ने कहा कि तत्काल जरूरत प्रभावी डिटेक्शन सिस्टम, राडार, ध्वनि सेंसर और ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता विकसित करने की है।
रक्षा वार्ताओं के बीच 140 अरब यूरो के ब्याज-मुक्त कर्ज का प्रस्ताव भी तेजी पकड़ रहा है। यह राशि यूरोप में फ्रीज की गई रूस के केंद्रीय बैंक की संपत्तियों पर आधारित होगी। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि सदस्य देशों की सर्वसम्मति आदर्श होगी, लेकिन बहुमत से भी इसे पारित किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस कानूनी तंत्र के जरिए असली लागत रूस से ही वसूली जाएगी, जिससे सदस्य देशों पर बोझ नहीं पड़ेगा। ईयू नेता अगले सप्ताह कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन में ड्रोन वॉल और कर्ज योजना पर अंतिम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग