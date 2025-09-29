ईयू की ‘ड्रोन वॉल’ व यूक्रेन को 140 अरब यूरो का कर्ज देने की योजना

रक्षा वार्ताओं के बीच 140 अरब यूरो के ब्याज-मुक्त कर्ज का प्रस्ताव भी तेजी पकड़ रहा है। यह राशि यूरोप में फ्रीज की गई रूस के केंद्रीय बैंक की संपत्तियों पर आधारित होगी। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि सदस्य देशों की सर्वसम्मति आदर्श होगी, लेकिन बहुमत से भी इसे पारित किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस कानूनी तंत्र के जरिए असली लागत रूस से ही वसूली जाएगी, जिससे सदस्य देशों पर बोझ नहीं पड़ेगा। ईयू नेता अगले सप्ताह कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन में ड्रोन वॉल और कर्ज योजना पर अंतिम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे।





