Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

ईयू की ‘ड्रोन वॉल’ व यूक्रेन को 140 अरब यूरो का कर्ज देने की योजना

यूरोपीय संघ (ईयू) ने रूस से बढ़ते एयरस्पेस उल्लंघनों के बीच अपनी पूर्वी सुरक्षा पंक्ति को मजबूत करने के लिए ‘ड्रोन वॉल’ बनाने की योजना आगे बढ़ाई है। डेनमार्क, पोलैंड और रोमानिया में हालिया ड्रोन हमलों तथा एस्टोनिया की हवाई सीमा में रूसी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ के बाद यह मुद्दा शीर्ष प्राथमिकता पर आ [&hellip;]

less than 1 minute read

भारत

image

Nitin Kumar

Sep 29, 2025

Jaipur first time Live drone patrolling

Jaipur first time Live drone patrolling (Photo-AI)

यूरोपीय संघ (ईयू) ने रूस से बढ़ते एयरस्पेस उल्लंघनों के बीच अपनी पूर्वी सुरक्षा पंक्ति को मजबूत करने के लिए ‘ड्रोन वॉल’ बनाने की योजना आगे बढ़ाई है। डेनमार्क, पोलैंड और रोमानिया में हालिया ड्रोन हमलों तथा एस्टोनिया की हवाई सीमा में रूसी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ के बाद यह मुद्दा शीर्ष प्राथमिकता पर आ गया है। ईयू रक्षा आयुक्त एंड्रियुस कुबिलियस ने कहा कि तत्काल जरूरत प्रभावी डिटेक्शन सिस्टम, राडार, ध्वनि सेंसर और ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता विकसित करने की है।

यूक्रेन कर्ज योजना पर सहमति बनती दिखी

रक्षा वार्ताओं के बीच 140 अरब यूरो के ब्याज-मुक्त कर्ज का प्रस्ताव भी तेजी पकड़ रहा है। यह राशि यूरोप में फ्रीज की गई रूस के केंद्रीय बैंक की संपत्तियों पर आधारित होगी। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि सदस्य देशों की सर्वसम्मति आदर्श होगी, लेकिन बहुमत से भी इसे पारित किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस कानूनी तंत्र के जरिए असली लागत रूस से ही वसूली जाएगी, जिससे सदस्य देशों पर बोझ नहीं पड़ेगा। ईयू नेता अगले सप्ताह कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन में ड्रोन वॉल और कर्ज योजना पर अंतिम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे।


खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Sept 2025 11:56 pm

Hindi News / News Bulletin / ईयू की ‘ड्रोन वॉल’ व यूक्रेन को 140 अरब यूरो का कर्ज देने की योजना

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

दौलतपुरा व डाबला के पास बाइक भिड़ंत में चार घायल, तीन अलवर रेफर

अलवर

अनियंत्रित पिकअप ने ई-रिक्शा के मारी टक्कर, 5 विद्यार्थियों सहित 7 घायल, 3 अलवर रेफर

अलवर

Good News: रीड: रिंग रोड दो पर 3 ओवरब्रिज सहित दीक्षा नगर में बनेगी पानी टंकी

Good News: रीड: रिंग रोड दो पर 3 ओवरब्रिज सहित दीक्षा नगर में बनेगी पानी टंकी
रायपुर

200 किलो दूषित व दुर्गंधयुक्त पनीर व 50 किलो दूध पाउडर कराया नष्ट

अलवर

Crime News: सोशल मीडिया पर दोस्ती, लव अफेयर फिर क्या हुआ कि कर दी प्रेमी की हत्या

Crime News: सोशल मीडिया पर दोस्ती, लव अफेयर फिर क्या हुआ कि कर दी प्रेमी की हत्या
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.