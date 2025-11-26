सडक़ पर छोटी सी गलती भी बन जाती है बड़ी दुर्घटना का कारण, रखें सावधानी

awareness program on road safetyनरसिंहपुर. बुधवार को नगर के शासकीय नेहरू उच्चतर माध्यमिक स्कूल में पत्रिका द्वारा सडक़ सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। जिसमें यातायात थाना प्रभारी ममता तिवारी ने बच्चों को सडक़ सुरक्षा के महत्व से अवगत कराया। विद्यार्थियों को यातायात नियमों, संकेतों और सुरक्षित चलने के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सडक़ पर छोटी सी गलती भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए नियमों का पालन बेहद आवश्यक है। वह न सिर्फ स्वयं नियमों का पालन करें बल्कि अपने घर-परिवार और आसपास के लोगों को भी नियमों के पालन के प्रति जागरूक करें। क्योंकि हम सबको मिलकर ही लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कत्र्तव्य निभाना है।

कार्यक्रम में बच्चों को यातायात नियमों के प्रति अधिक जानकार बनाने के लिए यातायात थाना प्रभारी ने एक पुस्तिका भी प्रदान की। जिसके जरिए बच्चे संकेतकों का महत्व विस्तार से जान सकें। उन्होंने कुछ सडक़ दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए यह भी बताया कि हेलमेट, सीट बेल्ट की अनदेखी, जल्दबाजी में ओवरटेकिंग या गलत दिशा से वाहन चलाने, आवागमन करने से किस तरह नुकसान हो सकता है। उन्होंनें बताया कि एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन में जिले में निरंतर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बच्चों को राहवीर योजना एवं कैशलेश योजना के पंपलेट वितरित किए गए। जिला होमगार्ड की ओर से प्लाटून कमांडर वीरेंद्र सूर्यवंशी ने भूकंप, आगजनी और अन्य आपदाओं के दौरान सुरक्षित रहने के तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने आपदा की स्थिति में धैर्य, त्वरित संपर्क और प्राथमिक बचाव के उपायों पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य एके चौबे ने बच्चों के लिए इसे बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से छात्रों में जागरूकता बढ़ती है और वे अपने परिवारों को भी सतर्क रहने के लिए प्रेरित करते हैं। इस मौके पर स्कूल के शिक्षक, विद्यार्थी समेत यातायात थाना एवं होमगार्ड का अमला मौजूद रहा।