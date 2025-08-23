प्रशासन के आश्वासन के बाद भी नहीं सुधरी बस स्टैंड की दुर्दशा, चारों ओर फैली अव्यवस्था

शहर के इस बस स्टैंड से करीब पचास से अधिक शहरों के लिए बस सेवाएं संचालित होती हैं, लेकिन बस चालकों पर कोई कड़े नियम लागू नहीं हैं। वे अपनी बसें मनमाने ढंग से कहीं भी पार्क कर देते हैं। न तो एंट्री प्वाइंट का पालन हो रहा है और न ही एग्जिट का। मनमानी पार्किंग से बस स्टैंड पर आए दिन जाम लगता है और सड़क हादसों की संभावना बनी रहती है। प्रशासन, यातायात और क्षेत्रीय परिवहन विभाग की ओर से बस चालकों के लिए कोई ठोस ट्रैफिक रूल तय नहीं किए गए हैं, जिससे उनकी मनमानी जारी है।