Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

जंगली जानवरों के हमलों में हर वर्ष कर्नाटक में 50-60 लोगों की मौत

मंत्री ने बताया कि 1972 में बंडीपुर में केवल 12 बाघ थे, जबकि वर्तमान में उनकी संख्या 153 तक पहुंच गई है। बाघों की जनसंख्या में वृद्धि और उनके लिए जंगल के क्षेत्र में कमी इस समस्या को और गंभीर बना रही है।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Nov 03, 2025

tiger

tiger (demo pic source bandhavgarh tiger reserv)

राज्य Karnataka के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने बाघों TIger की बढ़ती संख्या और घटते वन क्षेत्र को मानव-वन्यजीव संघर्ष का मुख्य कारण बताया है। हर साल राज्य में 55 से 60 लोग जंगली जानवरों के हमलों में मारे जाते हैं।

उन्होंने रविवार को चामराजनगर में किसानों और अन्य हितधारकों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने मानव-वन्यजीव संघर्ष Human-wildlife conflict को कम करने के लिए सुझाव लिए। यह बैठक पिछले दो हफ्तों में तीन बाघ हमलों के बाद बुलाई गई थी, जिनमें दो किसानों की मौत और एक घायल हुआ था।

कभी बंडीपुर में थे केवल 12 बाघ

मंत्री ने बताया कि 1972 में बंडीपुर में केवल 12 बाघ थे, जबकि वर्तमान में उनकी संख्या 153 तक पहुंच गई है। बाघों की जनसंख्या में वृद्धि और उनके लिए जंगल के क्षेत्र में कमी इस समस्या को और गंभीर बना रही है।

कड़ी कार्रवाई का आश्वासन

किसानों की शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसी भी वन क्षेत्र में अवैध होमस्टे, रिसॉर्ट या पत्थर की खदान को अनुमति नहीं दी है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि किसी भी अवैध गतिविधि की स्पष्ट शिकायत मिलती है, तो बिना किसी ढिलाई के कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दो-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित

उन्होंने बताया कि विभाग ने दो-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है, जो यह अध्ययन करेगी कि वन्यजीव मानव बस्तियों में क्यों प्रवेश कर रहे हैं और इससे बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं। किसानों और जनता द्वारा दिए गए सुझावों को भी संकलित कर अमल में लाया जाएगा।

मुआवजा बढ़ाने की मांग

किसानों ने वन्यजीवों द्वारा फसल नुकसान पर अधिक मुआवजे की मांग की, जिस पर मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी।

एकीकृत नियंत्रण केंद्र

मंत्री ने यह भी घोषणा की कि एक एकीकृत नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां आधुनिक तकनीक का उपयोग कर वन्यजीवों की निगरानी की जाएगी और जनता को समय रहते चेतावनी दी जाएगी।

पशु चिकित्सक कैडर का प्रस्ताव

उन्होंने बताया कि वन्यजीवों के लिए अलग पशु चिकित्सक कैडर बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है ताकि घायल या बीमार जानवरों की शीघ्र चिकित्सा हो सके।

हमलों और मौतों पर एक नजर

- वर्ष 2021-22 में 28 हाथियों, 2 बाघों और 11 अन्य जानवरों के हमलों से 41 लोगों की मौत हुई।

- वर्ष 2022-23 में 32 हाथियों, 5 बाघों और 20 अन्य जानवरों के हमलों 57 लोगों की मौत हुई।

- वर्ष 2023-24 में 48 हाथियों, 5 बाघों और 12 अन्य जानवरों के कारण 65 मौतें हुईं।

- वर्ष 2024-25 में 36 हाथियों, 2 बाघों और 8 अन्य जानवरों के हमलों में 46 लोगों की मौत हुई।

- वर्ष 2025-26 में 20 हाथियों और 4 बाघों के हमलों में अब तक 30 लोगों की मौत हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Nov 2025 10:39 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / जंगली जानवरों के हमलों में हर वर्ष कर्नाटक में 50-60 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

अभ्यर्थियों से झुमके, चूडि़यां उतरवाए

बैंगलोर

करंट लगने से दो जंगली हाथियों की मौत

बैंगलोर

मानव-वन्यजीव संघर्ष नहीं रुका तो बंद होगी सफारी

बैंगलोर

‘CM और मैं जो कहता हूं, वही मायने रखता है’, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर डीके शिवकुमार ने ऐसा क्यों कहा

राष्ट्रीय

तलापडी से सुरतकल तक रिंग रोड बनाने की योजना पर काम जारी : गुंडूराव

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.