जंगली जानवरों के हमलों में हर वर्ष कर्नाटक में 50-60 लोगों की मौत

किसानों की शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसी भी वन क्षेत्र में अवैध होमस्टे, रिसॉर्ट या पत्थर की खदान को अनुमति नहीं दी है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि किसी भी अवैध गतिविधि की स्पष्ट शिकायत मिलती है, तो बिना किसी ढिलाई के कड़ी कार्रवाई की जाएगी।