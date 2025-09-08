Patrika LogoSwitch to English

समाचार

हर साल 2 करोड़ डीएमएफटी फंड में जमा, फिर भी खदानों तक पहुंचने को सड़कें नहीं

मेड़ता सिटी. मानसून सीजन में मेड़ता क्षेत्र में चाइना क्ले का कारोबार पूरी तरह ठप पड़ा है। करीब डेढ़ सौ खदानें बारिश से प्रभावित हुई है। जहां खदानों में बारिश के बाद पानी भर चुका है। दूसरी ओर, सालाना चाइना क्ले से हर साल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फांउडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) 2 करोड़ रुपए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में मांइसों तक पहुंचने का रास्ता तक नहीं बन रखा।

नागौर

Ravindra Mishra

Sep 08, 2025

nagaur nagaur news
मेड़ता सिटी. बरसात के बाद खदान की ओर जाने वाले रास्ते पर फैला कीचड़।

- दो महीने से चाइना क्ले कारोबार ठप, रोजाना करोड़ों का नुकसान, मानसून सीजन में पानी भरा होने के कारण क्षेत्र की 150 माइंस प्रभावित

राधेश्याम शर्मा, मेड़ता सिटी.

मानसून सीजन में मेड़ता क्षेत्र में चाइना क्ले का कारोबार पूरी तरह ठप पड़ा है। करीब डेढ़ सौ खदानें बारिश से प्रभावित हुई है। जहां खदानों में बारिश के बाद पानी भर चुका है। दूसरी ओर, सालाना चाइना क्ले से हर साल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फांउडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) 2 करोड़ रुपए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में मांइसों तक पहुंचने का रास्ता तक नहीं बन रखा। जिस वजह से ट्रक खदानों तक भी नहीं पहुंच पा रहे। यही स्थिति मानसून के पिछले दो महीनों से बनी हुई है। कारोबार ठप होने से रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है।

मेड़ता क्षेत्र से जाने वाले चाइना क्ले से पड़ोसी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल के साथ ही नेपाल, बांग्लादेश के घर-आंगन में टाइल्स लगती और खिलौने भी बनाए जाते हैं। ऐसे में टाइल्स फैक्ट्रियों में हर समय चाइना क्ले की डिमांड रहती है। नतीजन, मेड़ता के इंदावड़ सहित प्रमुख गांवों में चाइना क्ले का कारोबार हर सीजन में चलता रहता है। लेकिन अभी बारिश की वजह से 2 माह से चाइना क्ले का कारोबार सुस्त पड़ा हुआ है। क्योंकि बरसात का पानी माइंसों में भर गया। अभी भी स्थिति यह है कि चाइना क्ले की माइंसों में 30 से 40 फीट तक पानी है। इस बार तो चाइना क्ले माइंस संचालकों ने पहले से भी माल स्टॉक करके नहीं रखा। इस वजह से अभी माइंस क्षेत्रों में हलचल पूरी तरह से बंद है।

मेड़ता में यहां है चाइना क्ले की माइंस

नागौर जिले के गोटन माइनिंग विभाग के तहत मेड़ता उपखंड के इंदावड़, लुणियास, लाम्बाजाटान, मोकलपुर, बासनी कच्छावा, बड़गांव, शेखासनी, फालकी सहित गांवों में चाइना क्ले का व्यापार होता है। इनमें इंदावड़, लुणियास में सर्वाधिक कारोबार है। मेड़ता क्षेत्र में चाइना क्ले की 150 के करीब माइंस है। जिनमें से 40 माइंसों में बड़े पैमाने पर काम होता है। वहीं अन्य माइंसों में छोटे-मोटे स्तर पर चाइना क्ले का उत्पादन होता है।

बारिश से पहले रोजाना लोड हो रहे थे 200 ट्रक

पत्रिका' को चाइना क्ले के उद्यमियों ने बताया कि बारिश से पहले क्षेत्र से रोजाना चाइना क्ले के 200 ट्रक लोड हो रहे थे। लेकिन पिछले 2 महीनों से कहीं सप्लाई नहीं जा रही। जहां खदाने हैं वहां तक जाने के पक्के रास्ते नहीं है। डीएमएफटी की राशि का उपयोग नहीं हो रहा है। जहां से फाउंडेशन को आय मिल रही वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। खदानों तक सड़कों के निर्माण को लेकर कई बार मांग कर चुके हैं। अगर सड़कें बन जाती है तो काम पूरी तरह बंद नहीं होगा और सरकार की आय जारी रहेगी।

फैक्ट फाइल:-

- 150 माइंसों में सालाना करीब 50 करोड़ रुपए का होता है कारोबार।

- खनिज विभाग को 8 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व दे रहे उद्यमी।

- प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए डीएमएफटी के फंड में विकास को लेकर जा रहे।

- माइनिंग राॅयल्टी की 10 प्रतिशत राशि फंड में जा रही लेकिन विकास नगण्य।

Published on:

08 Sept 2025 01:06 pm

हर साल 2 करोड़ डीएमएफटी फंड में जमा, फिर भी खदानों तक पहुंचने को सड़कें नहीं

