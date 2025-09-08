हर साल 2 करोड़ डीएमएफटी फंड में जमा, फिर भी खदानों तक पहुंचने को सड़कें नहीं

मेड़ता क्षेत्र से जाने वाले चाइना क्ले से पड़ोसी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल के साथ ही नेपाल, बांग्लादेश के घर-आंगन में टाइल्स लगती और खिलौने भी बनाए जाते हैं। ऐसे में टाइल्स फैक्ट्रियों में हर समय चाइना क्ले की डिमांड रहती है। नतीजन, मेड़ता के इंदावड़ सहित प्रमुख गांवों में चाइना क्ले का कारोबार हर सीजन में चलता रहता है। लेकिन अभी बारिश की वजह से 2 माह से चाइना क्ले का कारोबार सुस्त पड़ा हुआ है। क्योंकि बरसात का पानी माइंसों में भर गया। अभी भी स्थिति यह है कि चाइना क्ले की माइंसों में 30 से 40 फीट तक पानी है। इस बार तो चाइना क्ले माइंस संचालकों ने पहले से भी माल स्टॉक करके नहीं रखा। इस वजह से अभी माइंस क्षेत्रों में हलचल पूरी तरह से बंद है।