असली की जगह तिजोरी में रखे थे 20 हजार के नकली हीरे

बीमा क्लेम करने के लिए 32 करोड़ के हीरों की चोरी का नाटक रचने के मामले में क्राइम ब्रांच ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, हालांकि इस साजिश में लिप्त चार आरोपी अब भी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी भगीरथ बिश्नोई को पकड़ा गया है। वह राजस्थान के [&hellip;]

भारत

Nitin Kumar

Aug 24, 2025

Cancer Detection with Diamonds
Cancer Detection with Diamonds (photo- freepik)

बीमा क्लेम करने के लिए 32 करोड़ के हीरों की चोरी का नाटक रचने के मामले में क्राइम ब्रांच ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, हालांकि इस साजिश में लिप्त चार आरोपी अब भी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी भगीरथ बिश्नोई को पकड़ा गया है। वह राजस्थान के जालोर जिले के सितलवाना गांव का मूल निवासी है तथा स्टील फेब्रिकेशन का काम करता है। वह भी चोरी का नाटक रचने की साजिश में शामिल था। पूछताछ व पड़ताल के बाद उसे मुखबिर की सूचना पर वराछा के घनश्याम नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। चोरी का नाटक रचने के लिए उन्होंने करीब 20 हजार रुपए के नकली हीरे खरीदे थे। कांच के ये हीरे आम तौर पर काम सीखने के लिए आने वाले नए कर्मचारियों को दिए जाते हैं। इन नकली हीरों को तिजोरी में रखा था। महाराष्ट्र से आए तीन जने उन्हीं हीरों को ले गए थे। उनमें से कुछ तो तिजोरी में ही छूट गए थे। जिनकी जांच में नकली होने की बात सामने आई थी। इस मामले में राजस्थान का मूल निवासी हनुमान बिश्नोई व उसके द्वारा महाराष्ट्र से बुलाए गए तीन जने फरार हैं। आरोपी भगीरथ ने बताया कि हनुमान ने ही उसे गैस कटर से तिजोरी काटने का काम सौंपा था और दो लाख रुपए देने का वादा किया था। उसी के कहने पर 17 अगस्त को उसने डीके एंड संस कारखाने में जाकर तिजोरी काटी थी।

यह था मामला

कापोद्रा स्थित डीके एंड संस हीरा कारखाने से सोमवार को 32 करोड़ रुपए के हीरों की चोरी का मामला सामने आया था। मालिक राजस्थान के बाड़मेर मूल के देवेन्द्र चौधरी ने ही माली हालत खराब होने के कारण 20 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम करने के लिए चोरी की साजिश रची थी और उसे अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने देवेन्द्र, उसके पुत्र ईशान, ड्राइवर विकास व एक अन्य रामसंजीवन को गिरफ्तार किया था।

