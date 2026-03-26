इंदौर में पिता-पुत्र ने पड़ोसियों को कार से कुचला, महिला इंजीनियर की मौत कई घायल, देखें CCTV

बीती रात एक बार फिर, इसी मामले पर बिल्डिंग के रहवासियों और आरोपी पिता-पुत्र के बीच बहस हो गई, जिसने देखते ही देखते विवाद का ऐसा रूप धारण किया कि, दोनों आरोपी अपना आपा खो बैठे। गुस्से में भरे आरोपी ने अपनी कार स्टार्ट की और वहां खड़े लोगों को कुचलते हुए मौके से फरार हो गए। ये भयावह मंजर जिस किसी ने भी देखा, उसकी चीखें निकल गईं। घटना के चलते मौके पर भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल वहां पहुंचा और घायलों को तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शंपा पाठक को मृत घोषित कर दिया। जबकि, दो अन्य लोगों को इलाज के लिए भर्ती कर लिया। यह पूरी घटना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जो अब वायरल होने के साथ-साथ आरोपियों के कृत्य का मजबूत साक्ष्य बन गई है।