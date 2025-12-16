माफिया का डर, अपनों की चुप्पी दे रही नशे को बढ़ावा

श्रीगंगानगर. इलाके में बढ़ती नशे की खपत समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। ड्रग्स माफिया की सप्लाई तभी संभव हो पा रही है, जब युवा पीढ़ी में नशे की मांग लगातार बढ़ रही है। यह स्थिति न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी घातक संकेत है। यह बात सोमवार को तपोवन नशा मुक्ति एवं पुनर्वास संस्थान में राजस्थान पत्रिका के नशा मुक्ति संग्राम विषय पर आयोजित टॉक शो में मौजूद जागरूक नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और अभिभावकों ने एक स्वर में कही। इस टॉक शो में वक्ताओं ने कहा कि नशे की लत अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से फैल रही है। स्कूल और कॉलेज जाने वाली उम्र के किशोर-युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। कई मामलों में अभिभावकों को तब पता चलता है, जब स्थिति हाथ से निकल चुकी होती है।