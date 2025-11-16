Patrika LogoSwitch to English

गुजरात क्वीन एक्सप्रेस के शौचालय में लगी आग

गुजरात क्वीन एक्सप्रेस के शौचालय में आग लग गई। आग के चलते कोच में धुआं फैल गया। इसके चलते यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Nov 16, 2025

Train

ट्रेन के शौचालय में आग से उठा धुआं।

गुजरात क्वीन एक्सप्रेस के कोच में हाल ही में एक अनाधिकृत यात्री की ओर से शौचालय में आग लगाए जाने की घटना सामने आई। यह घटना ट्रेन नंबर 19033 के वलसाड-अहदाबाद एक्सप्रेस के सी-2 कोच में उससमय हुई जब ट्रेन नडियाद स्टेशन पर रुकी थी। घटना के दौरान यात्री घबरा गए और कोच में अफरा-तफरी मच गई।

वलसाड-अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन के नडियाद स्टेशन पहुंचने पर एक अनाधिकृत व्यक्ति सी-2 कोच के शौचालय में घुसा और अपनी टी-शर्ट उतारकर उसे जलाने लगा। शौचालय में धुआं उठता देख यात्रियों में भय का माहौल बन गया। ट्रेन में ड्यूटी पर मौजूद टिकट निरीक्षक शकील अहमद ने जानकारी मिलते ही

तुरंत मौके पर पहुंचे और यात्रियों को शांत किया और कमर्शियल कंट्रोल को सूचना दी।

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के स्टाफ ने शौचालय में घुसे अनाधिकृत यात्री को बाहर निकाला और आग बुझाई। रेलकर्मी के मुताबिक यह अनाधिकृत यात्री मानसिक रूप से विकृत था। उस यात्री को आगे की कार्रवाई के लिए आरपीएफ नडियाद के सुपुर्द कर दिया गया।

घटना के कारण ट्रेन नडियाद स्टेशन पर आठ से दस मिनट तक तक खड़ी रही। इस दौरान किसी यात्री को गंभीर चोट या अन्य क्षति की सूचना नहीं है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक को घटना की पूरी जानकारी दे दी गई है। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। यात्रियों की सतर्कता और टीई स्टाफ की तत्परता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई।

