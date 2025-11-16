गुजरात क्वीन एक्सप्रेस के शौचालय में लगी आग

घटना के कारण ट्रेन नडियाद स्टेशन पर आठ से दस मिनट तक तक खड़ी रही। इस दौरान किसी यात्री को गंभीर चोट या अन्य क्षति की सूचना नहीं है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक को घटना की पूरी जानकारी दे दी गई है। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। यात्रियों की सतर्कता और टीई स्टाफ की तत्परता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई।