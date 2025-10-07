एमजीएच भीलवाड़ा में फायर फाइटिंग सिस्टम जाम, आग लग जाए तो कैसे बचे मरीज की जान

भीलवाड़ा। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंहका अस्पताल (एसएमएस) में हुए भीषण अग्निकांड ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आग से प्रबंध की पोल खोलकर रख दी। जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल ने भी भीषण अग्निकांड से कोई सबक नहीं लिया। यहां भी हर पल मरीजों पर खतरा मंडरा रहा। अस्पताल का फायर फाइटिंग सिस्टम जाम पड़ा है। आउटडोर से लेकर वार्डों में रखे आग बुझाने के सिलेंडर नाकाफी हैं।