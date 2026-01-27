खेत जोतने गए परिवार पर फायरिंग, ट्रस्ट की जमीन पर कब्जे की कोशिश

ग्वालियर। सेंथरी गांव में रामजानकी ट्रस्ट की जमीन पर जबरिया कब्जा करने की कोशिश के दौरान दबंगों द्वारा फायरिंग किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खेत जोतने गए परिवार पर गोलियां चलाने और मारपीट करने का आरोप है। पीड़ित पक्ष ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर पुलिस को सौंप दिया है, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है।
सेंथरी गांव में दहशत, पीड़ित पक्ष ने पुलिस को सौंपा वीडियो
ग्वालियर। सेंथरी गांव में रामजानकी ट्रस्ट की जमीन पर जबरिया कब्जा करने की कोशिश के दौरान दबंगों द्वारा फायरिंग किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खेत जोतने गए परिवार पर गोलियां चलाने और मारपीट करने का आरोप है। पीड़ित पक्ष ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर पुलिस को सौंप दिया है, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है।
पीड़ित रामकिशन जाटव ने महाराजपुरा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रामजानकी ट्रस्ट द्वारा उनके परिवार को जमीन आवंटित की गई है, जिस पर वे लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं। पड़ोसी गुलाब सिंह गुर्जर, जो कथित रूप से आपराधिक प्रवृत्ति का है और जिस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं, इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है।
8-10 लोगों के साथ पहुंचकर किया हमला
रामकिशन के अनुसार वह गजराज सिंह जाटव के साथ खेत जोतने गया था, तभी गुलाब सिंह गुर्जर 8 से 10 लोगों के साथ वहां पहुंचा। सभी ने मिलकर दोनों को घेर लिया, पथराव किया और फिर गोलियां चलाईं। घटना के बाद खेत में दो खाली कारतूस भी पड़े मिले।
वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपा
पीड़ित पक्ष ने हमले का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, जिसमें आरोपी और उसके साथी जमीन पर आते और हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है।
महाराजपुरा थाना प्रभारी यशवंत गोयल ने बताया कि वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। तथ्यों की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
