खेत जोतने गए परिवार पर फायरिंग, ट्रस्ट की जमीन पर कब्जे की कोशिश

पीड़ित रामकिशन जाटव ने महाराजपुरा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रामजानकी ट्रस्ट द्वारा उनके परिवार को जमीन आवंटित की गई है, जिस पर वे लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं। पड़ोसी गुलाब सिंह गुर्जर, जो कथित रूप से आपराधिक प्रवृत्ति का है और जिस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं, इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है।