वर्क फ्रॉम होम नहीं, फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन चाहिए; 10 में से 8 कर्मचारी ऑफिस आने को तैयार

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि केवल पॉलिसीज में नहीं बल्कि वर्क कल्चर में भी फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी और विश्वास का माहौल बनाना होगा, जिससे कर्मचारी न सिर्फ खुश रहें बल्कि कंपनी के प्रदर्शन को भी ऊंचा उठाएं। रिपोर्ट बताती है कि भारत में कर्मचारियों के हित एक बड़ा सवाल भी है और बड़ी चुनौती भी है। 54% कर्मचारी मध्यम से लेकर उच्च स्तर के बर्नआउट का सामना कर रहे हैं। इसका सीधा असर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनियों में कर्मचारियों के छोड़ने की समस्या बढ़ रही है। 10 में से 6 कर्मचारी अब केवल फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स को देखकर ही किसी नई कंपनी को काम करने के लिए चुन रहे हैं। वर्कप्लेस फ्लेक्सिबिलिटी अब सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त की अनिवार्यता बन चुकी है।