पूर्व सैनिक को झांसे में लेकर ऐप डाउनलोड कराया, फिर तीन खातों से निकाले 11 लाख

पूर्व सैनिक को झांसे में लेकर साइबर ठगों ने उनके बैंक खातों से 11 लाख रुपए हड़प लिए हैं। ठगों ने उनके बैंक का ऐप बताकर उनके मोबाइल में डाउनलोड कराया। ऐप खोलते ही मोबाइल हैक हो गया। इस तरह ठगों ने वारदात को अंजाम दिया।

यह घटना मकरोनिया थाना क्षेत्र के गौर नगर निवासी राजेश कुमार के साथ हुई। उन्होंने बताया कि उनके तीन बैंक खातों से रकम निकालकर ठगों ने अन्य खातों में ट्रांसफर कर दी। उन्होंने इस मामले की शिकायत मकरोनिया थाने में की है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया है।