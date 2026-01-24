फर्जी शादी कर दूल्हों को लूटने वाला गिरोह बेनकाब

ग्वालियर। दो लाख रुपये में शादी की डील कर दूल्हे के परिवार को ठगने वाली लुटेरी दुल्हन डॉली वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में डॉली ने खुलासा किया कि वह केवल मोहरा थी, जबकि इस पूरे ठगी के खेल का मास्टरमाइंड बंटी धाकड़ है। उसने बताया कि यह गिरोह इससे पहले श्योपुर में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है। वहां भी शादी के नाम पर पैसा लिया गया और विदाई के दौरान दुल्हन को रास्ते से छुड़ाकर फरार हो गए थे।