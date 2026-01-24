फर्जी शादी कर दूल्हों को लूटने वाला गिरोह बेनकाब

। दो लाख रुपये में शादी की डील कर दूल्हे के परिवार को ठगने वाली लुटेरी दुल्हन डॉली वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
ग्वालियर। दो लाख रुपये में शादी की डील कर दूल्हे के परिवार को ठगने वाली लुटेरी दुल्हन डॉली वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में डॉली ने खुलासा किया कि वह केवल मोहरा थी, जबकि इस पूरे ठगी के खेल का मास्टरमाइंड बंटी धाकड़ है। उसने बताया कि यह गिरोह इससे पहले श्योपुर में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है। वहां भी शादी के नाम पर पैसा लिया गया और विदाई के दौरान दुल्हन को रास्ते से छुड़ाकर फरार हो गए थे।
कोतवाली थाना प्रभारी मोहिनी वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी डॉली वर्मा गोल पहाड़िया क्षेत्र की रहने वाली है। उसे बंटी धाकड़ ने दुल्हन की भूमिका निभाने के एवज में 25 हजार रुपये में “बुक” किया था। अब तक इस मामले में बंटी धाकड़, हीरा ठाकुर और उसकी पत्नी शिवानी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि गिरोह के तीन सदस्य अब भी फरार हैं। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों का जुलूस भी निकाला।
किसकी क्या भूमिका
पुलिस के अनुसार, ठगी के इस संगठित खेल में हर सदस्य की तय भूमिका थी। डॉली वर्मा को दुल्हन बनाया गया था, जबकि बंटी धाकड़ और बेटू कुशवाह उसके जीजा और रिश्तेदार बनकर दूल्हे के परिवार का भरोसा जीतते थे।
शादी के बाद जब महेन्द्र पाराशर का परिवार डॉली को घर ले जा रहा था, उसी दौरान दाल बाजार क्षेत्र में गिरोह के सदस्य मन्नू कुशवाह, अमान कुशवाह और उनके साथी पहले से घात लगाकर खड़े थे। उन्होंने परिवार को धमकाया और दुल्हन को छुड़ाकर फरार हो गए।
श्योपुर में भी कर चुके हैं इसी तरह की ठगी
डॉली के बयान के मुताबिक, कुछ दिन पहले बंटी धाकड़ और उसके साथियों ने श्योपुर में भी इसी तरह की शादी तय कर ठगी की थी। वहां गिरोह के सदस्य बेटू कुशवाह की पत्नी को दुल्हन बनाया गया था। शादी के बाद सात फेरे पूरे कर विदाई कराई गई, लेकिन रास्ते में गिरोह के लोग दुल्हन को छुड़ाकर फरार हो गए थे।
यह है पूरा मामला
शिवपुरी लिंक रोड निवासी महेन्द्र पाराशर ने अपने बेटे अस्मित पाराशर की शादी डॉली वर्मा से तय की थी। डॉली ने खुद को अनाथ बताते हुए शादी के एवज में दो लाख रुपये की मांग की थी। पाराशर परिवार ने रकम दे दी।
शादी की रस्में पूरी होने के बाद जब दुल्हन को ससुराल ले जाया जा रहा था, तभी दाल बाजार में उसके साथियों ने पाराशर परिवार को धमकाया और डॉली को छुड़ाकर ले गए। इसके बाद परिवार ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
फरार आरोपियों की तलाश जारी
पुलिस का कहना है कि गिरोह के तीन सदस्य अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए टीमें बनाई गई हैं। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि शादी जैसे मामलों में बिचौलियों और अजनबियों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।
