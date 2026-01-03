Gujarat: विदेशी विद्यार्थियों की पसंद बन रहा जीटीयू, बांग्लादेश के सर्वाधिक

जीटीयू में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा संख्या बांग्लादेश के विद्यार्थी हैं। दो वर्ष पहले इस पड़ोसी देश के 19 छात्रों ने दाखिला लिया। वहीं गत वर्ष यह संख्या 54 रही। इस वर्ष यह संख्या 48 है। वर्ष 2025-26 में 29 देशों के विद्यार्थियों ने जीटीयू में प्रवेश लिया है। इसमें अफ्रीका के देशों के विद्यार्थियों की संख्या 22 है। इनमें साउथ सूडान के 13 व तंजानिया के 11 शामिल हैं। 2023-24 में कुल 27 देशों में से सबसे ज्यादा 18 और 2024-25 में 31 देशों में से 23 अफ्रीकी महादेश के विद्यार्थी हैं।