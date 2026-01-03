3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

Gujarat: विदेशी विद्यार्थियों की पसंद बन रहा जीटीयू, बांग्लादेश के सर्वाधिक

-लगातार तीन सालों से विदेशी छात्रों में इजाफा, अफ्रीका के 22 देशों के विद्यार्थी कर रहे पढ़ाई

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 03, 2026

GTU

Ahmedabad. गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय (जीटीयू) विदेशी विद्यार्थियों की पसंद बनकर उभर रहा है। बीते तीन वर्षों से जीटीयू में विदेशी विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें बांग्लादेश के विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है, जबकि अफ्रीका के 22 देशों से भी छात्र यहां पढ़ाई करने आए हैं। वर्ष 2023-24 में 111 विदेशी विद्यार्थियों ने जीटीयू में प्रवेश लिया था, जो वर्ष 2024-25 में 37 फीसदी बढ़कर 153 हो गए। वर्ष 2025-26 में विदेशी छात्रों की संख्या 173 तक पहुंच गई।

बांग्लादेशी छात्रों की संख्या हुई तिगुनी

जीटीयू में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा संख्या बांग्लादेश के विद्यार्थी हैं। दो वर्ष पहले इस पड़ोसी देश के 19 छात्रों ने दाखिला लिया। वहीं गत वर्ष यह संख्या 54 रही। इस वर्ष यह संख्या 48 है। वर्ष 2025-26 में 29 देशों के विद्यार्थियों ने जीटीयू में प्रवेश लिया है। इसमें अफ्रीका के देशों के विद्यार्थियों की संख्या 22 है। इनमें साउथ सूडान के 13 व तंजानिया के 11 शामिल हैं। 2023-24 में कुल 27 देशों में से सबसे ज्यादा 18 और 2024-25 में 31 देशों में से 23 अफ्रीकी महादेश के विद्यार्थी हैं।

बीई पहली पसंद

कोर्स की बात करें तो इन विदेशी विद्यार्थियों की जीटीयू में पहली पसंद बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बीई) है। 2023-24 में 111 विद्यार्थियों में से 91 ने, 2024-25 में 153 में से 109 और 2025-26 में 173 में से 110 ने बीई में दाखिला लिया। दूसरी सबसे ज्यादा संख्या बेचलर ऑफ फार्मेसी (बीफार्म) कोर्स की है।

विदेशी छात्राओं का भी बढ़ा भरोसा, संख्या बढ़ी

जीटीयू में पढ़ाई के लिए विदेश से आने वालीं छात्राओं की संख्या भी बढ़ी है। वर्ष 2024-25 में जीटीयू में 48 छात्राओं ने प्रवेश लिया था, यह संख्या वर्ष 2025-26 में बढ़कर 57 हो गई है। इस वर्ष इन छात्राओं की हिस्सेदारी 33 फीसदी की रही। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के जरिए विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है।

जीटीयू के इंटरनेशनल रिलेशन के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉ.केयूर दर्जी ने बताया कि यह दर्शाता है कि जीटीयू की गुणवत्तायुक्त शिक्षा विदेशी विद्यार्थियों को पसंद आ रही है। विदेशी छात्राओं का जीटीयू की शिक्षा और गुजरात के सुरक्षित माहौल पर भरोसा बढ़ा है।

विदेशी छात्रों के लिए कॉलेज-विवि में विशेष टीम

विदेशी विद्यार्थियों और छात्राओं की शिक्षा के साथ जीटीयू उनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता देता है। संबंधित कॉलेजों में विदेशी विद्यार्थियों की सभी प्रकार की समस्याएं हल करने को एक समर्पित प्रोफेसर है। विवि में पूरी समर्पित टीम है, जो उनसे संपर्क में रहती है।

-डॉ.के.एन.खेर, कुलसचिव, जीटीयू

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

03 Jan 2026 09:57 pm

Hindi News / News Bulletin / Gujarat: विदेशी विद्यार्थियों की पसंद बन रहा जीटीयू, बांग्लादेश के सर्वाधिक

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का दावा…धनंजय सिंह का नाम लेते ही मुझे फंसाया गया, कोर्ट ने विवेचक को लगाई फटकार

Up news, Deoria, amitabh Thakur
देवरिया

कांस्टेबल की आत्महत्या का मामला, मानसिक सेहत पर फिर उठे सवाल… पहले भी हो चुकी घटनाएं

जैसलमेर

वाइब्रेंट कच्छ में 334 एमएसएमई इकाइयों के साथ 8500 करोड़ के एमओयू

अहमदाबाद

अतिथि देवो भव: की गुम हो रही भावना… नियम-कायदे भी केवल बोर्डों तक सिमटे

जैसलमेर

बस स्टैंड पर दो घंटे तक पड़ा रहा शव, गुजरते रहे लोग

chhatarpur
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.