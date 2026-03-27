ईरान-इजरायल की जंग को ग्वालियर का ‘देसी’ जवाब : बिना सिलेंडर निपट गई पूरी शादी

ग्वालियर. दुनिया एक तरफ युद्ध की आग में तप रही है, जिससे ग्वालियर के बाजारों में कमर्शियल सिलेंडरों का पारा भी चढ़ा हुआ है। लेकिन कहते हैं न कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ग्वालियर के जैन छात्रावास में हुई एक शादी ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो गैस की किल्लत का रोना रोकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इस शादी ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो, तो बिना नीली टंकी के भी 400 लोगों की दावत उड़ाई जा सकती है। ये पूरी शादी डीजल-कोयला, इलेक्ट्रिक भट्टी के साथ चूल्हे पर निपटा दी गई, बगैर कमर्शियल सिलेंडर के।