Property Tax : शहर में खाली प्लाट पर तीन साल तक निर्माण नहीं तो दो गुना टैक्स

अगर आप प्लाट क्रय कर तीन साल तक निर्माण नहीं कर रहे हैं तो आप के लिए बुरी खबर है। खाली प्लाट का प्रापर्टी टैक्स कलेक्टर गाइड लाइन के तहत हर साल बढ़ रहा है। दो गुना प्रापर्टी टैक्स चुकाना होगा। उदाहरण के तौर पर जिस प्लाट का पहला टैक्स 9 रुपए की निर्धारित हुआ था। तीन साल तक निर्माण नहीं कराने पर 19 रुपए की दर से टैक्स देना होगा। इस नियम के दायरे में अब तक चार हजार से अधिक प्लाट धारक आ गए हैं।