गाइड लाइन… आपत्तियों के बाद रिवाइज हुई कलेक्टर गाइड लाइन, शहर में जोड़े गए विशिष्ट ग्राम भी हटाए

कूल 9 ग्रामों को बनाया था विशिष्ट ग्राम

इस वर्ष पंजीयक विभाग ने पूर्व से मौजूद 25 विशिष्ट ग्रामों में पुनासा के पांच और खंडवा के चार ग्रामों को भी जोड़ा था। इसमें पुनासा के ग्राम मोरटक्का माफी, बिल्लौर बुजुर्ग, कोठी सहित इनपुन पुनर्वास, भोगावां शामिल थे। साथ ही खंडवा के सिहाड़ा, मथेला, सिंगोट, जावर को भी शामिल किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इन विशिष्ट ग्रामों में विकास की संभावनाओं को देखते हुए सिंचित और अंसिचित जमीनों के भाव एक समान किया जाना है। गाइड लाइन को लेकर मांगी दावे-आपत्तियों में खंडवा के विशिष्ट ग्रामों की सूची से सिहाड़ा, मथेला, जावर, सिंगोट को हटाने की मांग की गई थी। आपत्ति के बाद कलेक्टर के निर्देश पर इन्हें गाइड लाइन से हटाया गया है।