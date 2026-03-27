मप्र विद्युत नियामक आयोग का फैसला : बिजली बिल देगा करंट, कांग्रेस ने लालटेन में बैठक कर जताया विरोध

आपदा में अवसर तलाश रही सरकार

शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आपदा में अवसर तलाश रही है। वैसे ही महंगाई है, रसोई गैस मिल नहीं रही है, जिसके कारण लोग इंडेक्शन का उपयोग कर रहे है। अब भाजपा ने बिजली बिलों की दर बढ़ाकर उपभोक्ताओं को नया झटका दिया है। युद्ध के बहाने पहले ही रसोई गैस की कीमतें, पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि करने की तैयारी है। सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के दौरान निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर, जिला कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमांशु जैन, पार्षद मनोज मंडलोई, ब्लाक अध्यक्ष विशाल जैन, वकील नीलकंठ, हन्नान खोकर सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित रहे।