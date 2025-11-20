ग्वालियर व्यापार मेला: चौथी बार निकला टेंडर, लेकिन रुचि नहीं दिखा रहे ठेकेदार
ग्वालियर. ग्वालियर व्यापार मेला आयोजित करने के लिए मेला प्राधिकरण को इस बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आलम ये है कि ठेकेदारों द्वारा टेंडर में रुचि नहीं लेने के कारण, मेला प्राधिकरण को चौथी बार ऑनलाइन टेंडर जारी करने पड़े हैं। मेला संचालन के लिए कुल 20 टेंडर निकाले गए थे, जिनमें से 12 टेंडर प्रथम चरण में पूरे हो गए थे, 8 कार्यों के लिए फिर से टेंडर निकाले गए थे। अब चौथी बार ठेका कार पार्किंग (चार पहिया वाहन) और ठेका स्वच्छता परिसर क्रमांक 2 व 3 के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। बताया जाता है कि उच्च अर्नेस्ट मनी और ब्याज के कारण ठेकेदार समय पर टेंडर में रुचि नहीं ले रहे, जिससे मेला प्राधिकरण को बार-बार टेंडर निकालने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कई ठेकेदार ऐन वक्त पर ही टेंडर लेकर इस राशि को जमा करते हैं। इस कारण मेला की तैयारियों में देरी हो रही है और मेला प्राधिकरण को बार-बार अतिरिक्त प्रयास करने पड़ रहे हैं। जबकि इस साल ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक लगाया जाना है।
दुकानों के लिए आए ऑनलाइन 1732 आवेदन, आज आखिरी दिन
ग्वालियर व्यापार मेले में दुकानें लगाने के लिए इस साल ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। बुधवार तक 1732 दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के आधार पर 1310 दुकानों का सत्यापन किया जा चुका है। संबंधित दुकानदार अपने आवंटन ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकते हैं। मेला सचिव सुनील त्रिपाठी ने बताया कि मेले में दुकान लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 21 नवंबर है।
