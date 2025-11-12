यदि प्रशासन ने अब ठोस व्यवस्था नहीं बनाई तो बहुमूल्य सरकारी भूमि माफिया की हवस की भेंट चढ़ जाएंगी

हाईकोर्ट की युगल पीठ ने शहर में सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर गंभीर जिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि यदि प्रशासन ने अब भी ठोस व्यवस्था नहीं बनाई तो बहुमूल्य सरकारी भूमि भूमाफियाओं की हवस की भेंट चढ़ जाएगी। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति अनिल वर्मा की पीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से कहा कि वह सरकारी भूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विस्तृत तंत्र (रोडमैप) तैयार करे और अदालत में पेश करें।