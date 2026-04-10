केरल में अधिक मतदान: बदलाव का संकेत या भरोसे की मुहर!

2026 का चुनाव अपेक्षाकृत लहर रहित माना जा रहा है। मुख्य मुद्दा बदलाव या निरंतरता था और इसी के हिसाब से अलग-अलग गठबंधन अपनी-अपनी चुनावी मुहिम चला रहे थे। स्थानीय मुद्दे, कल्याणकारी योजनाएं, सामुदायिक समीकरण और हल्की सत्ता विरोधी भावना मिलकर परिणाम तय कर सकते हैं। परंपरागत द्वि-ध्रुवीय राजनीति के बीच भाजपा की बढ़ती मौजूदगी से कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले बने हैं। अब नजर इस पर है कि एलडीएफ तीसरी बार सत्ता में आ पाएगा या यूडीएफ वापसी करेगा और एनडीए नतीजों पर कितना असर डालेगा। कांग्रेस के लिए भी केरल महत्वपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि कुछ राज्यों में हालिया चुनावी हार के बाद यहां बेहतर प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर उसके मनोबल को मजबूत कर सकता है। साथ ही अगर कांग्रेस जीतती है तो द​क्षिण के राज्यों में उसकी राजनीतिक पकड़ भी मजबूत होगी। वह पहले से ही कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता में है। कयासों के बीच जनता का फैसला क्या है यह तो 25 दिन बाद 4 मई काे मतगणना के बाद ही सामने आएगा।