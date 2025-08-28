हीटवेव के संपर्क में आने से तेजी से बूढ़ा हो रहा इंसान

ताइवान में किए गए इस शोध में 25,000 लोगों को 15 वर्षों तक ट्रैक किया गया। पाया गया कि दो वर्षों में चार अतिरिक्त हीटवेव दिन झेलने वाले लोगों की जैविक उम्र लगभग नौ दिन बढ़ गई, जबकि बाहर काम करने वाले मजदूरों में यह बढ़ोतरी 33 दिन तक रही। जब जैविक आयु, कालानुक्रमिक आयु से अधिक हो जाती है, तो संकेत मिलता है कि शरीर अधिक तेजी से क्षीण हो रहा है, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों और समय से पहले मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि यदि हीटवेव का प्रभाव दशकों तक जारी रहा तो इसका असर स्वास्थ्य पर अनुमान से कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। लगातार बढ़ता तापमान डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे जीवनभर के लिए असर रह सकता है। यह प्रभाव धूम्रपान, शराब, खराब आहार या व्यायाम की कमी से होने वाले नुकसान जितना ही खतरनाक बताया गया है।