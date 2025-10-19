Guest Editor : मेरी हर सांस देश के लिए धडक़ती है- कार्तिक

कॉमरेड मैराथन - भारत के पहले सिल्वर विजेता

वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुई कॉमरेड मैराथन में मैंने ९० किलोमीटर की कठिन पहाड़ी दौड़ 7 घंटे 51 मिनट में पूरी की और 96 साल के इतिहास में सिल्वर मेडल जीतने वाला पहला भारतीय बना। उस दिन जब तिरंगा मेरे कंधे पर था, तब थकान भी गर्व में बदल गई।

मैं अब कॉलेजों और स्कूलों में जाकर युवाओं को प्रेरित करता हूं। चाहता हूं कि हर भारतीय फिट बने, क्योंकि फिटनेस आत्मबल की पहली सीढ़ी है। मेरी असली जीत तब होती है, जब कोई युवा कहता है मैंने भी जूते पहन लिए हैं।

रनिंग सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी प्रशिक्षित करती है। जब आप लंबी दौड़ में होते हैं, तो असल लड़ाई पैरों से नहीं, मन से होती है। लंबी दूरी की दौड़ शरीर को नहीं, सोच को मजबूत करती है। यह आपको सिखाती है कि हार कबूल करना आसान है, पर धैर्य रखना असली जीत है।

मेरा मानना है कि फिटनेस का कोई शॉर्टकर्ट नहीं है। फिटनेस का मतलब मसल्स नहीं, माइंडसेट है। मैं कई बार ट्रैक पर गिरा, पैरों में छाले हुए, खून निकला लेकिन कभी खुद से हार नहीं मानी। मेरा युवाओं से कहना है कि गति नहीं, निरंतरता जरूरी है। रनिंग में सफलता उन लोगों को मिलती है जो धीरे-धीरे पर लगातार बढ़ते हैं। हर फिनिश लाइन सिर्फ जीत नहीं, एक नया आरंभ होती है। देश के हर युवा को किसी न किसी क्षेत्र में दौडऩा चाहिए क्योंकि जब युवा दौड़ते हैं, देश आगे बढ़ता है। मेरे लिए जीत मेडल नहीं प्रेरणा है जो किसी और को जूते पहनने की हिम्मत दे।