समाचार

Ahmedabad: मनपा की बुलडोजर कार्रवाई, 111 किमी के रास्ते किए चौड़े

अहमदाबाद में विकास को गति देने को एस्टेट विभाग ने की सघन कार्रवाई, टी पी स्कीम, आर डी पी रोड में बाधक 4216 अतिक्रमण हटाए गए।

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 08, 2026

AMC

Ahmedabad. अहमदाबाद महानगर पालिका (मनपा) क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए एस्टेट विभाग की टीम ने वर्ष 2025 में सघन कार्रवाई की। विभाग ने वर्ष 2025 में टी.पी. स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए साल भर में 3831 मकानों-दुकानों को बुलडोजर चलाते हुए 111 किलोमीटर के रास्ते को चौड़ा और अतिक्रमण मुक्त करा लिया। टी पी और आर डी पी रोड में बाधक 4216 अतिक्रमण को भी हटाते हुए ट्रैफिक की समस्या को दूर करने का कार्य किया।

अहमदाबाद मनपा ने गुरुवार को बताया कि 01 जनवरी 2025 से 29 दिसंबर 2025 तक विभाग ने टी पी इंस्पेक्शन प्लॉट के अंतर्गत 290 प्लॉटों पर कार्रवाई की। लगभग 17.08 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र के प्लॉटों पर कब्जा वापस लिया।

टीपी स्कीम के क्रियान्वयन में बाधक बन रहे आवासीय क्षेत्र में बने 1050 कच्चे मकान और 2213 पक्के मकान सहित कुल 3263 मकानों पर बुलडोजर चलाते हुए उन्हें दूर किया। इसके साथ ही 213 कच्ची और 355 पक्की दुकानों सहित कुल 568 दुकानों पर कार्रवाई की। इस तरह 3831 मकानों और दुकानों के अतिक्रमण हटाए गए।

402 रास्तों से 4216 अतिक्रमण हटाए

इसके अलावा टी पी रोड और आर डी पी रोड को खोलने के लिए 402 रास्तों पर अवैध रूप से बनाए गए मकानों-दुकानों पर भी बुलडोजर चलाया गया। इसमें 664 कच्चे व 1722 पक्के मकान सहित कुल 2386 मकान तथा 386 कच्चे व 1444 पक्के सहित 1830 दुकानों को हटाया गया। रास्तों को चौड़ा करने में बाधक बने 4216 मकान- दुकानों को भी हटाया गया।

शहर में सड़कें चौड़ी होने से ट्रैफिक जाम से राहत

अहमदाबाद मनपा ने दावा किया कि वर्ष 2025 के दौरान अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने के परिणामस्वरूप ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिली। ऐसा इसलिए है, क्योंकि अतिक्रमण हटाने के चलते शहर की 111 किलोमीटर लंबाई की सड़कें चौड़ी हुईं।

