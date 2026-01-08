Ahmedabad: मनपा की बुलडोजर कार्रवाई, 111 किमी के रास्ते किए चौड़े

Ahmedabad. अहमदाबाद महानगर पालिका (मनपा) क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए एस्टेट विभाग की टीम ने वर्ष 2025 में सघन कार्रवाई की। विभाग ने वर्ष 2025 में टी.पी. स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए साल भर में 3831 मकानों-दुकानों को बुलडोजर चलाते हुए 111 किलोमीटर के रास्ते को चौड़ा और अतिक्रमण मुक्त करा लिया। टी पी और आर डी पी रोड में बाधक 4216 अतिक्रमण को भी हटाते हुए ट्रैफिक की समस्या को दूर करने का कार्य किया।