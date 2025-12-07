7 दिसंबर 2025,

नरसिंहपुर जिले में मिशन व निगम की 288 योजनाओं का कार्य अधूरा

Jeevan Mission en Jal Nigamनरसिंहपुर. जिले में जल जीवन मिशन और जल निगम की योजनाओं के कार्य में तेजी लाने विभागों का भले ही जोर हो लेकिन कार्यो की मैदानी स्थिति कमजोर है। जिले में स्वीकृत 945 योजनाओं में अब तक 288 योजनाओं का कार्य अधूरा है। वहीं जो 657 योजनाएं पूरी हुईं हैं उनमें [&hellip;]

Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 07, 2025

सुदूर ग्राम बड़ागांव में कार्य का निरीक्षण करते अधिकारी

Jeevan Mission en Jal Nigamनरसिंहपुर. जिले में जल जीवन मिशन और जल निगम की योजनाओं के कार्य में तेजी लाने विभागों का भले ही जोर हो लेकिन कार्यो की मैदानी स्थिति कमजोर है। जिले में स्वीकृत 945 योजनाओं में अब तक 288 योजनाओं का कार्य अधूरा है। वहीं जो 657 योजनाएं पूरी हुईं हैं उनमें 554 ही ग्राम पंचायतों के अधीन हो सकी हैं। खास यह है कि कई पंचायतों में योजनाओं के कार्य में बरती गई लापरवाही से खामियां अभी से लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग की मुश्किलें बढ़ाने लगी हैं।
जिले में जबसे जल जीवन मिशन और जल निगम के तहत नलजल योजनाओं का कार्य शुरू हुआ है। उसमें कार्य में लापरवाही पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 10 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट और 10 ठेकेदारों के अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई कर चुका है। बावजूद इसके जहां-जहां कार्य चल रहा है और जो कार्य पूर्ण हुआ है उसे लेकर शिकवा-शिकायतों का दौर नहीं थम रहा है। कहीं ग्रामीण सीधे अधिकारियों को तो कहीं पंचायतों में जाकर शिकायत सुना रहे हैं, कई लोग सीएम हेल्पलाइन का भी सहारा ले रहे हैं ताकि कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा हो सके। जहां लापरवाही हुई है और जिन्होंने की है उन पर कार्रवाई हो सके।
246 योजनाएं रिवाइज होने से कार्य में देरी
बताया जाता है कि पहले कार्य स्वीकृत होने के बाद विभिन्न कारणों से करीब 246 योजनाएं रिवाइज की गई थीं। जिनके वर्क आर्डर जारी होने में देरी हुई, जैसे-जैसे आर्डर जारी हुए तो फिर कार्य की शुरूआत कराई गई। इसके कारण भी योजनाओं के कार्य में प्रगति देखने नहीं मिल रही है। हालांकि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि निरंतर कार्यो का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि कार्य में तेजी आने के साथ ही गुणवत्ता के साथ कार्य को कराया जा सके, आगामी मार्च माह तक सभी कार्य पूरे कराने पूरा जोर लगाया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का कहना है कि जिन पंचायतों में भी योजना के कार्य से जुड़ी तकनीकी समस्याएं सामने आती हैं तो अमला उनका निराकरण कराता है। जो योजनाएं अब तक पंचायतों के अधीन नहीं हुई है उनको भी प्रक्रिया पूरी करते हुए पंचायतों को सौंपने की कार्रवाई की जा रही है। जल्दी ही कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
वर्जन
कार्यो का निरंतर निरीक्षण हो रहा है, अभी तक 20 ठेकेदारों पर कार्रवाई हो चुकी है। रिवाइज योजनाओं में कार्य शुरू करा दिया है। हमारी कोशिश की आगामी मार्च तक कार्य पूरा कर लिए जाएगा। जहां से शिकायतें आती हैं तो अमला पहुंचता है।
आरएस ठाकुर, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नरसिंहपुर

Published on:

07 Dec 2025 12:59 pm

नरसिंहपुर जिले में मिशन व निगम की 288 योजनाओं का कार्य अधूरा

