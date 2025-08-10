अमृत बचाने की उम्मीदों पर पानी फेर रहे अधूरे अमृत सरोवर

नरसिंहपुर। जिले की ग्राम पंचायतों में लाखों रुपए की लागत से बनाए जा रहे अमृत सरोवर बनने से पहले ही भ्रष्टाचार और मनमानी की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। सरकार ने जल संरक्षण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर इन सरोवरों का निर्माण शुरू किया था। लेकिन हकीकत में कई परियोजनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी हैं। ग्रामीणों के लिए पेयजल व सिंचाई का स्थायी स्रोत बनाने की शासन की मंशा अब तक फलीभूत होती नहीं दिख रही है।

गोटेगांव विकासखंड की ग्राम पंचायत सिरकोना इसकी बानगी है। यहां ग्राम झिरी में करीब 26 लाख 66 हजार रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण कार्य दो साल पहले शुरू हुआ था। जो आज तक पूरा नहीं हो सका। निर्माण स्थल पर केवल एक छोटा सा स्टॉप डेम बना दिया गया है। जिससे बरसाती पानी रुकने की बजाय नाली जैसी जगह से बाहर निकल जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के नाम पर केवल एक सूचना बोर्ड लगा दिया गया। लेकिन बाकी काम अधर में लटका हुआ है। सरोवर में पिछले दो वर्षों से एक बूंद भी पानी नहीं ठहरा, जबकि इस पर लाखों रुपए खर्च दिखाए जा चुके हैं। ऐसी ही तस्वीर जिले के अन्य विकासखंडों में भी देखने को मिल रही है। कई ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर परियोजना के लिए स्वीकृत राशि का सही उपयोग नहीं हुआ है। निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, वर्षों बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है।