भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्‍लैंड की टीम 10 से 13 जुलाई से खेले जाने वाले इस ऐतिहासिक टेस्‍ट की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि भारतीय ओपनर प्रतिका रावल घुटने में चोट लगने के कारण एकमात्र टेस्ट से बाहर हो गई हैं। हेड कोच अमोल मजूमदार ने बताया कि रावल को इस महीने की शुरुआत में टॉन्टन में इंडिया ए बनाम इंग्लैंड ए मैच में चोट लग गई थी। घुटने में कट लगने के कारण उन्‍हें टांके भी लगाने पड़े थे। अब रावल की जगह प्रिया पुनिया को टीम में शामिल किया गया है।