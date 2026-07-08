Rajasthan LDC Exam: 5 जुलाई को हुई लिपिक परीक्षा में नकल का खुलासा, जांच के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 5 जुलाई को आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय (एलडीसी) भर्ती परीक्षा में जैसलमेर के एक परीक्षा केंद्र पर कथित नकल प्रकरण का खुलासा होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासनिक जांच में परीक्षा के दौरान एक महिला अभ्यर्थी को नकल कराने के लिए प्रश्नपत्र कुछ समय के लिए परीक्षा केंद्र से बाहर ले जाने की पुष्टि होने के बाद पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य से पूछताछ जारी है।