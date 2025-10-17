भारत-अफ्रीका मिलिट्री टाई-अप: क्या मिलिट्री ट्रेनिंग से बनेगा नया अध्याय

India Uganda Defense Cooperation: दोनों देशों के बीच मीठे रिश्ते, व्यापक सहयोग की बात। भारत और युगांडा के बीच पुराने और गहरे रिश्ते (India Uganda Defense Ties) हैं, जो आपसी सम्मान पर टिके हुए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे अबू बकर (Jeje Abu Bakar) से हाल ही में मुलाकात की। उन्होंने व्यापार, रक्षा, विकास और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा (India Africa Joint Training ) की। सिंह ने एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा कि ऐसी बातचीत से दोनों देशों का भविष्य उज्जवल होगा। यह बैठक रक्षा सहयोग को नई दिशा देने वाली साबित हुई।