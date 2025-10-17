भारत-अफ्रीका मिलिट्री टाई-अप: क्या मिलिट्री ट्रेनिंग से बनेगा नया अध्याय

सीओएएस जनरल उपेन्द्र द्विवेदी और लेफ्टिनेंट जनरल कायंजा मुहंगा, कमांडर लैंड फोर्सेज, युगांडा (फोटो: ANI / X@adgpi)
India Uganda Defense Cooperation: दोनों देशों के बीच मीठे रिश्ते, व्यापक सहयोग की बात। भारत और युगांडा के बीच पुराने और गहरे रिश्ते (India Uganda Defense Ties) हैं, जो आपसी सम्मान पर टिके हुए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे अबू बकर (Jeje Abu Bakar) से हाल ही में मुलाकात की। उन्होंने व्यापार, रक्षा, विकास और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा (India Africa Joint Training ) की। सिंह ने एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा कि ऐसी बातचीत से दोनों देशों का भविष्य उज्जवल होगा। यह बैठक रक्षा सहयोग को नई दिशा देने वाली साबित हुई।
14 से 16 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में UNTCC चीफ्स कॉनक्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें 30 से ज्यादा देशों के टॉप सैन्य अफसर आए। इस दौरान दुनिया भर के आर्मी लीडर्स ने वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे देश मिलकर सहयोग बढ़ा सकते हैं और शांति का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। भारत ने इस इवेंट की मेजबानी कर अपनी डिप्लोमेसी की ताकत दिखाई। सम्मेलन में जॉइंट ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंज पर खास जोर दिया गया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत 'नियम-आधारित विश्व व्यवस्था' को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ देश अंतरराष्ट्रीय नियम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत शांति पर यकीन करता है। उन्होंने जोड़ा कि विकास और समृद्धि के लिए शांति जरूरी है। भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर का संस्थापक सदस्य था, जो 'वसुधैव कुटुम्बकम' – दुनिया एक परिवार – की सोच को दर्शाता है। यह दर्शन भारत की विदेश नीति का आधार है।
थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने UNTCC के साइडलाइन्स पर युगांडा के लैंड फोर्सेस कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कायांजा मुहंगा से मुलाकात की। दोनों ने प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन (PME) के जरिए रक्षा सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया। जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, संस्थागत आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण जैसे मुद्दों पर उपयोगी चर्चा हुई। जनरल द्विवेदी ने कहा कि यह सम्मेलन सहयोग मजबूत करने का मौका है। यह भारत-अफ्रीका सैन्य रिश्तों को नई ऊंचाई देगा।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत-युगांडा संबंध राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य क्षेत्रों में गहराए हैं। ITEC प्रोग्राम के तहत युगांडा को मिलिट्री ट्रेनिंग मिल रही है। पहले भी भारत ने युगांडा में 'इंडिया' वॉर गेम सेंटर बनवाया था। अब PME पर जोर से अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग बढ़ेगा। जनरल द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि यह इवेंट 'विश्व बंधु' – भारत सभी का मित्र – की भावना को मजबूत करता है।(एएनआई)
