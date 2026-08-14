अंग्रेज चले गए, फिर भी भारत पूरा आजाद नहीं था! जानते हैं कितना कठिन था आज के भारत का नक्शा बनाना?

India integration 1947 history: 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने आजादी की पहली सुबह देखी, तब देश का नक्शा आज जैसा नहीं था। एक तरफ ब्रिटिश शासन से मुक्त हुए इलाके थे, तो दूसरी तरफ सैकड़ों रियासते। इनके राजा-महाराजा और नवाब अपने-अपने राज्यों पर शासन करते थे। ऐसे में सामने चुनौती थी, 'क्या ये सभी रियासतें भारत का हिस्सा बनेंगी? या फिर आजाद भारत का नक्शा कई छोटे-बड़े टुकड़ों में बंट जाएगा?