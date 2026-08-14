अंग्रेज चले गए, फिर भी भारत पूरा आजाद नहीं था! जानते हैं कितना कठिन था आज के भारत का नक्शा बनाना?

India integration 1947 history: आजाद भारत के सामने थी टुकड़ों में बंटी रियासतों और ब्रिटिश शासन से मुक्त इलाके, सवाल था क्या भारत बन पाएगा? (AI Creative)
India integration 1947 history: 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने आजादी की पहली सुबह देखी, तब देश का नक्शा आज जैसा नहीं था। एक तरफ ब्रिटिश शासन से मुक्त हुए इलाके थे, तो दूसरी तरफ सैकड़ों रियासते। इनके राजा-महाराजा और नवाब अपने-अपने राज्यों पर शासन करते थे। ऐसे में सामने चुनौती थी, 'क्या ये सभी रियासतें भारत का हिस्सा बनेंगी? या फिर आजाद भारत का नक्शा कई छोटे-बड़े टुकड़ों में बंट जाएगा?
आज हम जिस एकजुट भारत के नक्शे को सहज मानते हैं, उसके पीछे आजादी के बाद का एक बेहद कठिन राजनीतिक अभियान छिपा है। सरदार वल्लभभाई पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन के नेतृत्व में रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया ने आधुनिक भारत की भौगोलिक और राजनीतिक नींव तैयार की।
आजादी के समय भारत मुख्य रूप से दो तरह के क्षेत्रों में बंटा था। ब्रिटिश शासन वाले प्रांत और रियासतें। सरकारी अभिलेखों के अनुसार उस समय 560 से अधिक रियासतें थीं और वे भारत के भौगोलिक क्षेत्र के करीब दो-पांचवें हिस्से में फैली थीं। यही वह स्थिति थी, जिसने नए भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी।
ब्रिटिश शासन समाप्त होने के साथ रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता भी समाप्त हो रही थी। उनके शासकों के सामने भारत या पाकिस्तान से जुड़ने का विकल्प था, जबकि कई शासक स्वतंत्र रहने की संभावना भी तलाश रहे थे। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार यही परिस्थिति भारत के संभावित विखंडन की आशंका पैदा कर रही थी। यानी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का सपना पूरा हुआ, लेकिन एकीकृत भारत का काम अभी बाकी था।
25 जून 1947 को रियासतों के एकीकरण के लिए राज्य विभाग बनाया गया। सरदार पटेल इसके नेतृत्व में थे और वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि दोनों ने मिलकर रियासतों के विलय की कठिन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। यह काम केवल आदेश देने से संभव नहीं था।
अलग-अलग रियासतों के शासकों की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, आर्थिक हित और भविष्य को लेकर अलग-अलग आशंकाएं थीं। इसलिए कहीं बातचीत हुई, कहीं समझाइश दी गई और कहीं परिस्थितियों के अनुसार कठोर कदम भी उठाने पड़े। यही वजह है कि भारत का एकीकरण केवल राजनीतिक समझौते की कहानी नहीं, बल्कि कूटनीति, बातचीत और निर्णायक राजनीतिक कार्रवाई, तीनों के मेल की कहानी है।
हर रियासत ने भारत में शामिल होने का फैसला आसानी से नहीं लिया। इतिहास बताता है कि त्रावणकोर ने जुलाई 1947 में स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई थी। बाद में बातचीत और पटेल की कूटनीति से वहां का रुख बदला।
जोधपुर का मामला भी बेहद दिलचस्प था। उसने पाकिस्तान के साथ बेहतर शर्तों को लेकर बातचीत की, लेकिन अंततः भारत में शामिल हुआ। भोपाल जैसी रियासतों के सामने भी विलय का सवाल जटिल था। वहीं ग्वालियर, बीकानेर, बड़ौदा और पटियाला जैसी रियासतों ने भारत के साथ जुड़ने में अपेक्षाकृत सकारात्मक रुख अपनाया। यानी आज के भारत के नक्शे में दिखाई देने वाली सीमाएं उस समय तय और स्थायी नहीं थीं।
जूनागढ़ की कहानी बताती है कि रियासतों का विलय कितना जटिल हो सकता था। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, जबकि सरकारी दस्तावेजों के अनुसार वहां की जनता भारत के साथ रहने के पक्ष में थी। इसके बाद राजनीतिक तनाव बढ़ा और आखिरकार फरवरी 1948 में जनमत-संग्रह कराया गया।
उसमें भारी बहुमत ने भारत के साथ रहने के पक्ष में मतदान किया। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां सवाल केवल शासक के फैसले का नहीं था, बल्कि रियासत की जनता की इच्छा भी सामने आई।
हैदराबाद उस समय की सबसे बड़ी और प्रभावशाली रियासतों में से था। निजाम स्वतंत्र रहने की आकांक्षा रखता था और पाकिस्तान से जुड़ने की संभावना भी सामने आई थी। जब बातचीत से समाधान नहीं निकला, तब सितंबर 1948 में भारत ने ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई की।
सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यह कार्रवाई चार दिनों में पूरी हुई और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में एकीकरण हुआ। इस घटना ने दिखाया कि भारत के एकीकरण की प्रक्रिया हर जगह एक जैसी नहीं थी।
जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह शुरू में विलय को लेकर निर्णय नहीं कर पाए थे। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से आए कबायली हमले के बाद परिस्थितियां तेजी से बदलीं। सरकारी पृष्ठभूमि दस्तावेज के अनुसार महाराजा ने भारत से सहायता मांगी और इसके बाद विलय का निर्णय हुआ। इस तरह कश्मीर भी आजाद भारत के शुरुआती सबसे जटिल राजनीतिक सवालों में शामिल हो गया।
भारत का नक्शा 1947-49 में एकीकरण के बाद भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ। सरकारी दस्तावेज पर नजर डालें तो फ्रांसीसी क्षेत्रों का भारत में हस्तांतरण 1954 में हुआ, जबकि पुर्तगाली शासन वाले गोवा, दमन और दीव को 1961 में ऑपरेशन विजय के बाद भारतीय संघ में शामिल किया गया।
इसके बाद 1975 में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। इसका मतलब है कि आज का भारत का नक्शा केवल 15 अगस्त 1947 की देन नहीं है। इसे कई दशकों में राजनीतिक एकीकरण, समझौतों और संवैधानिक प्रक्रियाओं के जरिए आकार मिला।
आज जब हम कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से अरुणाचल तक भारत का नक्शा देखते हैं, तो शायद ही कल्पना करते हैं कि आजादी के समय यही भूगोल कितनी राजनीतिक अनिश्चितताओं से घिरा था। दस्तावेज बताते हैं कि सरदार पटेल और वीपी मेनन की कोशिशों से 565 रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण संभव हुआ।
यही वजह है कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत के नक्शे को सिर्फ सीमाओं की तस्वीर समझना अधूरा होगा। उस नक्शे की हर सीमा के पीछे कोई समझौता, कोई संघर्ष, कोई कूटनीतिक फैसला और कहीं-कहीं कोई निर्णायक कार्रवाई छिपी है।
15 अगस्त 1947 ने भारत को आजादी दी थी, लेकिन उसके बाद की वर्षों की मेहनत ने उस आजाद भारत को एक ऐसा भूगोल दिया, जिसे आज हम 'भारत' के नाम से पहचानते हैं। यानी आजादी एक दिन मिली थी, लेकिन एकीकृत भारत बनाने में कई साल लग गए।
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