इंदौर अग्निकांड: ‘वक्त सबकुछ छीन सकता है, मगर…’ स्टेटस लिखकर सोए थे मनोज, हुई अनहोनी

परिवार के लोगों ने उनके इन आखिरी स्टेटस को सहेजकर रखा है और अब वे इन्हें याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। उनके करीबी बताते हैं कि मनोज हमेशा सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति थे और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद जब उनके ये अंतिम शब्द सामने आए, तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। उनके स्टेटस अब सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बल्कि उनकी यादों का ऐसा हिस्सा बन गए हैं, जो हमेशा उनके अपनों के दिलों में जिंदा रहेंगे।