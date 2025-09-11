ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से प्लेटफार्म बदलना हुआ मुश्किल

स्थानीय तिरोड़ी रेलवे स्टेशन पर लगातार चार दिनों से प्लेटफार्म नंबर तीन पर मालगाड़ी खड़ी होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। एक नंबर और दो नंबर प्लेट फार्म से यात्री ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। मालगाड़ी खड़ी होने से सबसे ज्यादा परेशानी दिव्यांग, वृद्ध यात्रियों को हो रही है। कई बार दिव्यांग वृद्ध और बच्चे मालगाड़ी खड़ी होने से दूसरे प्लेटफार्म पर खड़ी यात्री गाड़ी तक समय पर नहीं पहुंच पाते, उन यात्रियों की ट्रेन छूट जाती है या ट्रेन पकडऩे की जल्दी में गिर कर चोटिल हो रहे हंै। इस समस्या को ें स्थानीय नागरिकों में चैतन्य पांडुरे, नितेश पांडेय, मनीष पड़ौती, चेतन यादव और कुछ लोगों ने स्टेशन मास्टर को बताया और उन से आग्रह किया की मालगाड़ी को थोड़ा आगे खड़ी कर दें, ताकि यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचा जा सके। उन्होंने नागरिकों की बात अनसुनी कर नियमों का हवाला दिया जा रहा है।
यात्रियों के अनुसार मालगाड़ी के कारण रेल यात्रियों को स्टेशन पर आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी सामान लाने ले जाने में बहुत मुश्किल हो रही हैं। रोज सफर करने वाले रेल यात्रियों व एमएसटी यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से उक्त मालगाड़ी को हटाए जाने की मांग की है।
रेलवे से सेवानिवृत्त क्लर्क एसएस यादव के अनुसार रेलवे को यात्री गाडिय़ों से अधिक फायदा मालगाड़ी से होता है। इसलिए स्टेशनों में ओवर ब्रिज बनाए जाते हैं। लेकिन जिले के विभिन्न स्टेशनों में बने ओवर ब्रिज अधिक दूरी के सुविधा हीन बनाए गए हैं। खासकर दिव्यांग यात्रियों के लिए इनमें सुविधाएं नहीं है। छोटे स्टेशन जहां दो से तीन प्लेटफार्म है और एक समय में एक गाड़ी ही चलती है। वहां यात्रिगण सीधे पटरियां लांघकर ही दूसरे प्लेट फार्म तक पहुंचा करते हैं, जो कि रेलवे के नियमों के विपरीत है। हालाकि वे भी जानते हैं कि छोटे स्टेशन में पटरी लांघकर जाने पर कम और आसानी से यात्री गाडिय़ों तक पहुंच जाया करते हैं इसलिए कोई कार्रवाई व रोक टोक नहीं करते हैं।
चार दिन से मालगाड़ी खड़ी है। हम भी नहीं चाहते कि वो खड़ी रहे, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी होता है, उपर वाले ही आदेश करेंगे। जब तक हम उसे आगे पीछे भी नहीं करवा सकते। अगर हम ऊपर वालों को कुछ बोलेंगे तो वो भी हमारी नहीं सुनते।
दिनेश मेश्राम स्टेशन मास्टर तिरोड़ी