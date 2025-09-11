ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से प्लेटफार्म बदलना हुआ मुश्किल

रेलवे से सेवानिवृत्त क्लर्क एसएस यादव के अनुसार रेलवे को यात्री गाडिय़ों से अधिक फायदा मालगाड़ी से होता है। इसलिए स्टेशनों में ओवर ब्रिज बनाए जाते हैं। लेकिन जिले के विभिन्न स्टेशनों में बने ओवर ब्रिज अधिक दूरी के सुविधा हीन बनाए गए हैं। खासकर दिव्यांग यात्रियों के लिए इनमें सुविधाएं नहीं है। छोटे स्टेशन जहां दो से तीन प्लेटफार्म है और एक समय में एक गाड़ी ही चलती है। वहां यात्रिगण सीधे पटरियां लांघकर ही दूसरे प्लेट फार्म तक पहुंचा करते हैं, जो कि रेलवे के नियमों के विपरीत है। हालाकि वे भी जानते हैं कि छोटे स्टेशन में पटरी लांघकर जाने पर कम और आसानी से यात्री गाडिय़ों तक पहुंच जाया करते हैं इसलिए कोई कार्रवाई व रोक टोक नहीं करते हैं।

चार दिन से मालगाड़ी खड़ी है। हम भी नहीं चाहते कि वो खड़ी रहे, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी होता है, उपर वाले ही आदेश करेंगे। जब तक हम उसे आगे पीछे भी नहीं करवा सकते। अगर हम ऊपर वालों को कुछ बोलेंगे तो वो भी हमारी नहीं सुनते।

दिनेश मेश्राम स्टेशन मास्टर तिरोड़ी