बैंक से ऋण के लिए भरा आईटीआर, अब फ्री के राशन पर आया संकट, नोटिस का जवाब देने से बच रहे

खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग से नोटिस पहुंचने के बाद अमीर राशन पर्चीधारी जवाब देने के लिए पहुंचने लगे हैं। विभाग के पास अब तक 60 से अधिक लोग पहुंचे हैं। जिन लोगों ने अपना जवाब दिया है, उन्होंने आयकर रिटर्न के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की। बैंक से ऋण लेना था, इसलिए आयकर रिटर्न भरा था, लेकिन जब राशन पर्ची में नाम जुड़ा था, तब रिटर्न नहीं भरते थे। वहीं खल्लासीपुरा में निवास करने वाले रिटायर्ड बैंक कर्मी जवाब देने पहुंचे। उन्होंने राशन बंद करने का आवेदन दिया कि 40 हजार पेंशन मिलती है और बेटा का पैकेज भी अच्छा है। इसलिए राशन के दायरे में नहीं आता है। इसे तत्काल बंद कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर लोग नोटिस का स्पष्ट जवाब देने से बच रहे हैं। संक्षिप्त जवाब दे रहे हैं।