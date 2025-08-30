बैंक से ऋण के लिए भरा आईटीआर, अब फ्री के राशन पर आया संकट, नोटिस का जवाब देने से बच रहे

खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग से नोटिस पहुंचने के बाद अमीर राशन पर्चीधारी जवाब देने के लिए पहुंचने लगे हैं। विभाग के पास अब तक 60 से अधिक लोग पहुंचे हैं। जिन लोगों ने अपना जवाब दिया है, उन्होंने आयकर रिटर्न के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की। बैंक से ऋण लेना था, इसलिए आयकर रिटर्न भरा था, लेकिन जब राशन पर्ची में नाम जुड़ा था, तब रिटर्न नहीं भरते थे। वहीं खल्लासीपुरा में निवास करने वाले रिटायर्ड बैंक कर्मी जवाब देने पहुंचे। उन्होंने राशन बंद करने का आवेदन दिया कि 40 हजार पेंशन मिलती है और बेटा का पैकेज भी अच्छा है। इसलिए राशन के दायरे में नहीं आता है। इसे तत्काल बंद कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर लोग नोटिस का स्पष्ट जवाब देने से बच रहे हैं। संक्षिप्त जवाब दे रहे हैं।
दरअसल विभाग ने 8 हजार 912 लोगों को नोटिस जारी किया है। ये लोग आयकर रिटर्न व जीएसटी भर रहे हैं। यह नोटिस राशन दुकानदारों के माध्यम से लोगों के पास पहुंचे हैं। नोटिस पहुंचने के बाद पर्ची धारी चिंतित हो गए हैं कि कहीं राशन की वसूली न हो जाए। नोटिस के जवाब देने आने वाले लोग इस सवाल का जवाब भी पूछ रहे हैं। अब तक जो लोग जवाब देने आए हैं, उसमें सामने आया है कि आयुष्मान कार्ड के लिए फ्री राशन योजना से जुड़े हैं।
- सरकार ने सितंबर का राशन आवंटित कर दिया है। इस बार दुकान पर जितने लोग रजिस्टर्ड हैं, उतने ही लोगों का राशन आवंटित किया गया है। हितग्राही कहीं से भी राशन नहीं ले सकता है, उसे अपनी ही दुकान से ही राशन मिलेगा।
- ग्रामीण क्षेत्र में रजिस्टर्ड लोग शहर में राशन ले रहे थे। इन हितग्राहियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इन्हें गांव में राशन लेने के लिए जाना पड़ेगा।
- शहर में भी लोग अपने पास की दुकान से राशन ले लेते थे, लेकिन आवंटन नहीं आने से उन्हें भी अपनी ही दुकान पर जाना पड़ेगा।
- जिले में 11 लाख 55 हजार लोगों राशन ले रहे हैं।
- इस बार तीन महीने का आवंटन नहीं दिया है। एक महीने का आवंटन आया है।
जांच की ये तीन श्रेणियां निर्धारित
1. 25 लाख रुपए का जीएसटी टर्नओवर वाले लोग।
2. 6 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले लोग।
3. किसी कंपनी या संस्था में डायरेक्टर पद पर नाम जुड़े लोग।
- 60 से ज्यादा लोग अपना जवाब देने आए हैं। लोगों ने रिटर्न भरने की जानकारी दी। जो लोग जवाब देने नहीं आएंगे, उसको लेकर शासन से मार्गदर्शन मांंगेंगे।
अरविंद भदौरिया, जिला आपूर्ति नियंत्रक