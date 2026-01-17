जयपुर का हीरापुरा बस टर्मिनल शुरू: 250 बसें चलीं…200 फीट चौराहे पर 50 से अधिक वाहनों के चालान काटे

जयपुर। तीन वर्ष के लम्बे इंतजार के बाद हीरापुरा बस टर्मिनल का शुभारंभ हो गया। पहले दिन 250 बसों का संचालन हुआ। हालांकि, यहां से कई बसें सिंधी कैम्प भी गईं। रोडवेज के अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए यह व्यवस्था कुछ दिन के लिए अस्थायी रूप की गई है। जल्द ही यहां से 500 बसों का संचालन शुरू होगा। इसकी चरणबद्ध योजना तैयार कर ली गई है, उसे इस माह के अंत तक जमीन पर उतारा जाएगा।
बस टर्मिनल चालू होने के साथ ही 200 फीट बाईपास चौराहे (सी जोन बाइपास चौराहा) को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया। इस दौरान 50 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए। इनमें बसें से लेकर अन्य वाहन थे। परमिट का उल्लंघन से लेकर फिटनेस न होना शामिल थे।
आरटीओ-प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पहले दिन चालान करने के साथ-साथ समझाइश भी की गई है। पूरे प्लान को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। ताकि बसों के संचालन और यात्रियों को कोई परेशानी न हो।
ऐसे लागू होगी व्यवस्था
-पहला चरण: उन बसों को शामिल किया गया है, जिनके परमिट हीरापुरा से हैं। इनमें 150 से अधिक बसें रोडवेज की, 14 बसें लोक परिवहन की और 80 बसें उप नगरीय सेवा की हैं। इन बसों का संचालन यहीं से होगा।
-दूसरा चरण: इसमें उन बसों को शामिल किया जाएगा, जो अजमेर रूट की हैं। इन बसों को हीरापुरा बस टर्मिनल पर 10 मिनट का स्टॉपेज दिया जाएगा। इसके साथ ही बगरू सहित आस-पास के अन्य गांवों और कस्बों के उप नगरीय मार्ग की बसों को यहां डायवर्ट किया जाएगा।
-तीसरा चरण: मुख्यालय स्तर पर निर्णय होने के बाद स्लीपर बसों का संचालन भी यहीं से किया जाएगा।
चौराहे पर राहत
सुबह से ही यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें चौराहे पर सक्रिय हो गईं। चालान हुए तो वाहन चालकों ने अपने वाहन हटा लिए। इससे चौराहा खुला-खुला नजर आने लगा। मेट्रो का निर्माण कार्य होने की वजह से चौराहे पर पहले ही वाहनों की रेलमपेल रहती है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चालान की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
ये भी जानें
-अब खाटूश्याम जी जाने वाले निजी बसों का संचालन हीरापुरा बस टर्मिनल से ही होगा। ये बसें हीरापुरा से सी-जोन बाईपास होते हुए सीकर रोड 14 नंबर पहुंचगी और फिर आगे निकल जाएंगी।
-सिंधी कैंप से अजमेर की ओर से जाने वाली रोडवेज बसें हीरापुरा बस टर्मिनल ठहराव करती हुईं निकलेंगी। इससे वैशाली नगर, मानसरोवर, चित्रकूट, अजमेर रोड, भांकरोटा सहित आस-पास की कॉलानियों को फायदा होगा।
