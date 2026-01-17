जयपुर का हीरापुरा बस टर्मिनल शुरू: 250 बसें चलीं…200 फीट चौराहे पर 50 से अधिक वाहनों के चालान काटे

जयपुर। तीन वर्ष के लम्बे इंतजार के बाद हीरापुरा बस टर्मिनल का शुभारंभ हो गया। पहले दिन 250 बसों का संचालन हुआ। हालांकि, यहां से कई बसें सिंधी कैम्प भी गईं। रोडवेज के अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए यह व्यवस्था कुछ दिन के लिए अस्थायी रूप की गई है। जल्द ही यहां से 500 बसों का संचालन शुरू होगा। इसकी चरणबद्ध योजना तैयार कर ली गई है, उसे इस माह के अंत तक जमीन पर उतारा जाएगा।

बस टर्मिनल चालू होने के साथ ही 200 फीट बाईपास चौराहे (सी जोन बाइपास चौराहा) को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया। इस दौरान 50 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए। इनमें बसें से लेकर अन्य वाहन थे। परमिट का उल्लंघन से लेकर फिटनेस न होना शामिल थे।

आरटीओ-प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पहले दिन चालान करने के साथ-साथ समझाइश भी की गई है। पूरे प्लान को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। ताकि बसों के संचालन और यात्रियों को कोई परेशानी न हो।