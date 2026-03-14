Ajmer News: ब्रांडेड के नाम पर खपा रहे थे लोकल सामान: बड़ी मात्रा में नकली पैकेट, मशीनें व कच्चा माल जब्त

वृत्ताधिकारी उत्तर शिवम जोशी ने बताया कि शिकायत पर हरिभाऊ उपाध्याय नगर थानाधिकारी महावीर शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने मकान पर दबिश दी। पुलिस ने पुष्कर रोड, हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार निवासी दीपक थारवानी(42) व अजयनगर, सतगुरू कॉलोनी निवासी दिलीप कुमार बुधवानी उर्फ रवि(35) को गिरफ्तार किया। दीपक को रिमांड पर लिया है जबकि दिलीप को जेल भेज दिया।

