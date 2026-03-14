Jal Jeevan Mission: अजमेर जिले के 1103 गांवों के लिए गुड न्यूज, घर-घर पहुंचेगा पेयजल

इसके अलावा अजमेर क्षेत्र में गोयला से नसीराबाद के मध्य 34 करोड़ 95 लाख रुपए से पाइप लाइन का कार्य, अजमेर- केकडी के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से थड़ौली, केकड़ी, गोयला एवं नसीराबाद पम्प हाउस को डबल फीडर से जोड़कर बस ट्रांसफर सिस्टम लगाने का कार्य हो रहा है।